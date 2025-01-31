Задержаны три руководителя Роснано, Генпрокуратура обещала проверить Чубайса

Заместитель руководителя компании "УК "Роснано" - исполнительный директор Борис Подольский, управляющий директор по финансам Артур Галстян, директор по методологии учета, налогообложению и отчетности Марина Касенкова задержаны в Московском регионе в рамках уголовного дела о злоупотреблении полномочиями. Санкция предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

По версии следствия, в 2017 году для сокрытия неудовлетворительных результатов экономической деятельности компании злоумышленники предприняли неправомерные действия по реклассификации финансовых обязательств. "Используя искаженные данные отчетности, они предоставили единственному акционеру общества в лице РФ недостоверные сведения о якобы удовлетворительном финансовом положении АО "Роснано". Это позволило избежать отзыва ранее выданных государственных гарантий, а также привлечь дополнительное финансирование. В результате государству в 2022-2024 годах пришлось выделить корпорации свыше 43 млрд рублей".