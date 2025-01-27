 

Правительство РФ поддержало принесение присяги детьми с 14 лет

Правительство РФ поддержало законопроект (внесён в Госдуму в конце ноября 2024 года), который предполагает непринятие иностранца в гражданство в случае, если он откажется от присяги; также поддержано принесение присяги с 14 лет. 

Поправки предлагается внести в закон «О гражданстве Российской Федерации». Согласно действующим нормам, присягу должны приносить все совершеннолетние дееспособные иностранцы, которые вступают в российское гражданство. Решение о приёме в гражданство вступает в законную силу в день принесения человеком присяги и может быть признано недействительным в случае, если присяга не принесена в течение года. Изменения в действующее законодательство предполагают уточнить формулировку, чтобы учитывать случаи отказа от принесения присяги, что также будет делать приобретённое гражданство недействительным.

Также предлагается снизить возраст принятия присяги до 14 лет, так как именно с этого возраста начинается ответственность за совершение ряда преступлений.


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APN.ru