 

Миссия для сверхмиллиардера

 
Из четырёхминутного выступления Маска на инаугурации Трампа мне больше всего запомнился не римский салют, а его слова о том, что человеку нужно иметь что-то, для чего интересно просыпаться утром и жить. Хотя мне совершенно не нравится то, ради чего Маску интересно просыпаться и жить, прозвучало это искренне и почти трогательно.

Я иногда представляю себе: вот ты супермиллиардер, деньги теперь нарастают чуть не сами собой (во всяком случае, твои вложения так широки, что неизменно приносят отдачу), у тебя есть абсолютно всё, что можно купить за деньги, а если немного повезёт, то и больше того. При этом ты точно знаешь, что ты смертен, как всякий другой человек на земле. Сколько бы ни было у тебя богатства и власти - это словно бы тебе "дали подержать". Пусть даже на сто лет. Всё равно - на время.
 
Некоторые, конечно, этим удовлетворяются. Но другие начинают думать. И додумываются всегда до миссионерства. "Если я такой богатый, значит, я такой умный". У одних миссия - бороться с климатом и упражняться на медицине стран третьего мира. У других вот миссия - скрестить человека с роботом и полететь на Марс. Что характерно: миссии всегда преподносятся под предлогом стремления к процветанию всего человечества - и никогда не мешают супермиллиардерам богатеть дальше. Но они действительно дают им смысл, для чего просыпаться и жить.

Мы все - заложники этих миссий. Человек, который вкладывает в президентскую кампанию триста миллионов, а получает многие десятки миллиардов (и возможность проводить свою миссию, но ещё прежде этого - десятки миллиардов), - этот человек имеет возможность прогибать людей под исполнение своей мечты так, как если бы она была их собственной. Визионеры - это те, кто мечтает за других людей. И в нашем веке так, как никогда ранее, это люди с огромными деньгами, воплощающими власть. Но кроме того это люди, вооружённые достижениями Науки, к которой можно относиться скептически, но несомненно, что массы уже приучены к её плодам. И эти достижения - на службе у них. У миллиардеров-визионеров.
 
Ещё раз: в стремлении Маска колонизировать Марс нет ничего хорошего. Оно вполне безумно. Хуже того: оно не нужно. Оно нужно только как знамя, высшая точка той гонки, которая теперь будет усиливаться, - гонки за ресурсы и гонки за технологии. Это две взаимосвязанные гонки, глава Еврокомиссии фон дер Ляйен изложила это доходчиво.
 
И можно сколько угодно смеяться, что вот США вышли из Парижского соглашения, зелёной политике пришёл конец, - но ведь проблемы-то есть. Пусть они решались бестолково, лицемерно, манипулятивно, недобросовестно, не решались. Ну, а теперь мы собираемся жить так, будто их нет. Но они есть. Но мы будем колонизировать космос. Как миллиардер Спрутс из "Незнайки на Луне", который загаживал одну комнату и переходил в другую. Это сказка. У нас так не получится.

Эта беда стремящегося в вертикаль прогресса напрямую связана с визионерством сверхбогачей. Потому что - и я это понимаю - миссия "просто жить и оставить после себя незагаженное пространство" представляется им неинтересной. Немасштабной. Ну, и неприбыльной. "Так любой дурак может". Земля уже кажется им мелкой. Человеческий разум кажется им мелким. Ведь они всё это познали - или могут познать, а это одно и то же.

И потому мы должны заткнуть человеческие земные мечты и мечтать о сверхразуме и колонизации космоса. Оба этих образа - в сущности, консервация себя. Сильный искусственный интеллект в представлении миллиардеров связан с возможностью оцифровать собственный интеллект. Космос в их представлении связан с вечным источником ресурсов и "более безопасного" (чем Земля) пространства. Ну, и медицина, задача которой - "с помощью Науки победить все болезни" и максимально продлить жизнь тела. Да, это миссия, ради которой сверхмиллиардер согласится просыпаться по утрам.
 
Что до Илона Маска и его торжества, думаю, мы увидим, как между ним и Трампом возникнет зазор, и будет расти. Несмотря на сказанные мною выше неодобрительные слова о миссии Маска, ничего хорошего в этом расхождении не будет, потому что место эксцентричного Маска займёт более системная и гладкая гоп-компания ИИ-креаторов, вроде главы OpenAI Сэма Альтмана (за ним маячит фигура другого сверхмиллиардера-визионера - Билла Гейтса). Они уже объявили, что намерены угрохать 500 млрд долларов в строительство грандиозных дата-центров для создания "сильного искусственного интеллекта", в перспективе - "сверхразума". И надеются на то, что он решит за нас все те задачи, которые мы не в силах решить сами: борьбу с климатом, лечение всех болезней и, конечно, процветание всего человечества.
 
А пока для поддержания работы дата-центров, коль скоро их построят (Маск считает, что "у них на самом деле нет денег", но для такой высокой миссии их зачерпнут и из бюджета), нужны будут все ресурсы мира. Сюда и космос (но на него надежды мало), и притязания на Гренландию, и "бури, детка, бури", и заигрывание с Китаем, и ресурсы украины, и непрестанное давление на Россию. Всё под видом миссии создания и поддержания разума, превосходящего человеческий, и, как следствие, - человеку неподконтрольного (нет ничего, что позволяло бы думать иначе).
 
Даже не так важно, удастся ли им это. Потратить-то удастся, несомненно; создать - не знаю. Но плохо уже само по себе то, что эта цель - разум, превосходящий человеческий, который решит за нас наши проблемы, - преподносится как мечта человечества, как залог процветания человечества, как то, на что мы должны надеяться. Это недостойная цель, плохая мечта и никудышная надежда.  
 


"Почему они сознаются? - Они не сознаются. Они гордятся"*. 
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*Цитата из фильма "Игра на понижение", 2015 г.


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