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Экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая на мероприятии, посвященном Украине на полях Всемирного экономического форума в Давосе, напомнил, что именно США при администрации Дональда Трампа (во время его первого президентского срока) первыми в НАТО начали поставлять Украине летальное оружие, включая ракетные комплексы "Джавелин". Столтенберг выразил сомнение, что США прекратят поддерживать Киев:

"Я хорошо помню, позиция стран НАТО в 2014-2016 годах, после Крыма, была, что не надо поставлять летальное оружие Украине, чтобы не провоцировать Россию. И это был президент Трамп, который принял решение поставлять летальное оружие, включая Javelin".

Нынешний генсек НАТО Марк Рютте заявил, что проигрыш Украины обойдётся Западу гораздо дороже, чем её поддержка: "Если Украина проиграет, НАТО нужны будут не дополнительные миллиарды, а дополнительные триллионы долларов". Он призвал меньше говорить о перемирии и больше поставлять оружия Украине, а также не допустить прекращения огня на условиях России.
Газета "Файненшл Таймс" считает, что развертывание "выполняющих миротворческую функцию "западных войск на Украине может быть более выгодной альтернативой, чем бессрочное предоставление Киеву военной помощи в размере миллиардов долларов.
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