Бывший генсек НАТО напомнил, что при Трампе Украине стали поставлять летальное оружие, а нынешний призвал продолжать поставки

Экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая на мероприятии, посвященном Украине на полях Всемирного экономического форума в Давосе, напомнил, что именно США при администрации Дональда Трампа (во время его первого президентского срока) первыми в НАТО начали поставлять Украине летальное оружие, включая ракетные комплексы "Джавелин". Столтенберг выразил сомнение, что США прекратят поддерживать Киев:
Нынешний генсек НАТО Марк Рютте заявил, что проигрыш Украины обойдётся Западу гораздо дороже, чем её поддержка: "Если Украина проиграет, НАТО нужны будут не дополнительные миллиарды, а дополнительные триллионы долларов". Он призвал меньше говорить о перемирии и больше поставлять оружия Украине, а также не допустить прекращения огня на условиях России.