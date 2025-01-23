Бывший генсек НАТО напомнил, что при Трампе Украине стали поставлять летальное оружие, а нынешний призвал продолжать поставки

Экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая на мероприятии, посвященном Украине на полях Всемирного экономического форума в Давосе, напомнил, что именно США при администрации Дональда Трампа (во время его первого президентского срока) первыми в НАТО начали поставлять Украине летальное оружие, включая ракетные комплексы "Джавелин". Столтенберг выразил сомнение, что США прекратят поддерживать Киев:

"Я хорошо помню, позиция стран НАТО в 2014-2016 годах, после Крыма, была, что не надо поставлять летальное оружие Украине, чтобы не провоцировать Россию. И это был президент Трамп, который принял решение поставлять летальное оружие, включая Javelin".