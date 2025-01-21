 

Трамп возобновил на федеральном уровне смертную казнь и восстановил свободу слова

Президент США Дональд Трамп подписал указ о возобновлении на федеральном уровне смертной казни (мораторий на неё вводился в 2021 году) и предписал обеспечить все штаты достаточным количеством препарата для смертельных инъекций.
Также Трамп одним из первых подписал указ, предписывающий восстановить свободу слова и не допускать государственной цензуры, и закрепил в законодательстве США два пола: мужской и женский. Этот документ называется "Защита женщин от гендерного идеологического экстремизма и восстановление биологической истины".
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