Трамп возобновил на федеральном уровне смертную казнь и восстановил свободу слова

Президент США Дональд Трамп подписал указ
о возобновлении на федеральном уровне смертной казни (мораторий на неё вводился в 2021 году) и предписал обеспечить все штаты достаточным количеством препарата для смертельных инъекций.
Также Трамп одним из первых подписал указ, предписывающий восстановить свободу слова
и не допускать государственной цензуры, и закрепил в законодательстве США два пола: мужской и женский
. Этот документ называется "Защита женщин от гендерного идеологического экстремизма и восстановление биологической истины".