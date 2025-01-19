 

ВСУ стягивают к Судже большое количество техники НАТО

Украинцы стягивают большое количество техники НАТО к Судже в Курской области, там формируются три батальонные тактические группы. Также стало известно, что в Курскую область доставили 73-й полк Сил специальных операций Украины, считающийся элитным подразделением. 

Накануне в подвале дома в селе Русское Поречное в Суджанском районе Курской области нашли тела женщин и пожилых людей, замученных украинскими военными. Их со связанными руками загнали в подвал и закинули туда несколько гранат. Два тела обнаружены в одном из домов, ещё пять - в другом. Судя по одежде, людей загнали туда ещё летом. На телах есть раны и кровоподтёки. 

 


 


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