Украинцы стягивают большое количество техники НАТО к Судже в Курской области, там формируются три батальонные тактические группы. Также стало известно, что в Курскую область доставили 73-й полк Сил специальных операций Украины, считающийся элитным подразделением.

Накануне в подвале дома в селе Русское Поречное в Суджанском районе Курской области нашли тела женщин и пожилых людей, замученных украинскими военными. Их со связанными руками загнали в подвал и закинули туда несколько гранат. Два тела обнаружены в одном из домов, ещё пять - в другом. Судя по одежде, людей загнали туда ещё летом. На телах есть раны и кровоподтёки.



