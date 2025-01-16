 

Курские беженцы возмущены тем, что передаваемая ими информация о пропавших "уходит в пустоту"

Беженцы из захваченных украинцами районов Курской области рассказали "Ленте.ру", что опубликованные уполномоченной по правам человека Татьяной Москальковой списки людей, остающихся на оккупированной ВСУ территории, являются неполными и некорректно составленными. Речь идёт о списке с 517 пропавшими жителями Курской области, который Москалькова опубликовала 9 января. Он содержит имена, даты рождения и адреса нахождения людей, по вопросу розыска омбудсмен получила обращения. При этом некоторые пропавшие приведены в списке как чьи-то бабушки и даже просто знакомые. Среди них есть и просто «девочка» 2012 года рождения. 
По словам уроженки села Заолешенка Суджанского района Курской области Светланы Бегуновой, у которой во время оккупации в Судже оставались мать, отец и дядя, ее близких в списке Москальковой нет. И наоборот: в список Москальковой попала, например, женщина, которая находится в безопасности, о чём хорошо известно. Списки, которые ранее составлялись волонтерами, более точно отражают ситуацию. Эти списки были своевременно переданы властям региона. «Все родственники не по разу обращались в различные инстанции: в сельсоветы, МВД,  Красный Крест, МЧС, оставляли там анкеты. Всё уходит в пустоту», — возмущаются беженцы.
Также отмечается неадекватная, оторванная от реальности реакция бюрократии на происходящее: «В сентябре прислали мне уведомление о том, что отправили пакет документов на 14 листах в УВД города Суджа, на улицу Розы Люксембург, майору полиции такому-то. Однако на тот момент уже больше месяца Суджа была оккупирована», — рассказала одна из беженок.
 

 

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