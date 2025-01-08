В 2024 году из РФ выдворили более 80 000 мигрантов; Британия не смогла выдворить насильника-педофила и торговца людьми

Более 80 тысяч иностранцев и лиц без гражданства принудительно выдворили из России в 2024 году за нарушение миграционных правил. Годом ранее число выдворенных мигрантов было около 44,2 тысяч человек, а в 2022 году их число составило 26,6 тысяч.

Лидер одной из пакистанских банд британского Рочдейла (пригород Манчестера), осуждённый за изнасилования несовершеннолетних и торговлю людьми на шесть лет лишения свободы (и выпущенный через 2,5 года) продолжил проживать в городе, несмотря на решение суда о его депортации, поскольку "депортация лишит его права на семейную жизнь, так как в Великобритании у него останутся жена и пять детей". Преступник также отказался от пакистанского гражданства, в связи с этим депортация сделала бы его "человеком без гражданства".

В то же время Швеция депортировала таджикского мигранта в Таджикистан вместе с тремя дочерьми, и там его арестовали за связь с «Хизб ут-Тахрир» (запрещённая в России и странах Средней Азии террористическая организация).