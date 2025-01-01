Кадыров сообщил о строительстве исламской школы на 500 мест и распространении ислама как основной задаче

Строительство религиозной исламской школы на пятьсот мест начато в Грозном. Строительство объекта будет вестись "на средства регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова". Кроме того, в республике дан старт возведению трёх новых школ хафизов в Шатойском, Ачхой-Мартановском и Грозненском районах республики.

"По воле Всевышнего мы и дальше будем делать наш Грозный и республику еще лучше и красивее, распространять ислам, сохраняя наши обычаи и традиции. Это наша основная задача, которую мы, без сомнения, выполним", - сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

На сегодня в Чечне функционируют 416 медресе и 8 школ хафизов, имеется 1 499 мечетей.