 

Рассматриваются версии подрыва упавшего в Казахстане самолёта и затонувшего в Средиземном море судна

 

Разбившийся на западе Казахстана самолет Embraer 190 авиакомпании AZAL (Azerbaijan Airlines) мог быть атакован: на фотографиях фюзеляжа просматриваются отверстия, а выжившие пассажиры свидетельствуют, что был взрыв, после которого, предположительно, произошла разгерметизация. Также жители Грозного (самолёт пытался зайти на посадку в Грозном) сообщали о звуках взрывов в городе.

В то же время первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа усомнился, что украинский беспилотник мог атаковать самолет, "потому что это очень сложное управление", и Чепа "не думает, что у Украины есть такие возможности". По одной из версий, на борту взорвался баллон с кислородом.

 

На российское судно Ursa Major, потерпевшее крушение и затонувшее в Средиземном море, возможно, была совершена целенаправленная террористическая атака. В сообщении группы компаний «Оборонлогистика», владеющей кораблем, приводятся показания членов экипажа, согласно которым 23 декабря около 13:50 по московскому времени в районе кормовой части по правому борту произошли три последовательных взрыва. «[В результате] судно получило резкий крен на правый борт до 25 градусов, что свидетельствовало о поступлении воды в судовые помещения».


 

 



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