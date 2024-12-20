Проект "Большая российская энциклопедия" закрыт

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Правительство РФ ликвидировало организацию, отвечавшую за цифровую версию Большой российской энциклопедии. 

Собрание БРЭ насчитывает 35 томов. В 2019 году на основе материалов печатной версии распоряжением правительства был создан новый проект - портал "Большая российская энциклопедия". Разработкой портала и публикацией материалов занималась автономная некоммерческая организация "Научно-образовательный центр "Большая российская энциклопедия" (теперь ликвидирована).

Близкий к Минцифры источник ТАСС заявляет, что по вине руководства АНО, которое некорректно распорядилось выделенным финансированием, образовались долги по зарплате перед сотрудниками. Также у организации возникла задолженность за электроэнергию, аренду здания и использование IT-инфраструктуры. Собеседник также указывал, что команда АНО подготовила всего 98 тыс. статей, а до публикации дошла только половина из них. Было принято решение о начале ликвидации АНО с передачей наработанных материалов команде "Рувики", которая уже успела выпустить более 2 млн статей.

Ответственным за ликвидацию назначено Минцифры России. 


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