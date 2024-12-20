 

Украинцы получили от поляков бронетранспортёры и навесили на них флаги УПА

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш выразил протест в связи с размещением на переданных Варшавой Киеву бронетранспортерах Rosomak флагов Украинской повстанческой армии (УПА, экстремистская организация, запрещена в РФ).

"Флаги УПА на бронетранспортерах Rosomak, поставленных Польшей украинской армии, - это провокация, которой не должно быть. Я поручил срочно связаться с украинским атташе в Варшаве, чтобы прояснить этот вопрос", - написал глава польского оборонного ведомства.

Боевики УПА массово убивали поляков во время Волынской резни 1943 года.


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