Британские спецслужбы прятали в сверхсекретном "киберхранилище" кадры жестокого обращения с детьми

Британские спецслужбы использовали сверхсекретную компьютерную систему, чтобы скрыть изображения жестокого обращения с детьми , сделанные их бойцами, которые хранили их и распространяли между собой. Даже Королевская военная полиция не имела доступа к просмотру этого "киберхранилища", о его существовании стало известно, только когда оно было обнаружено в рамках расследования заявлений о том, что военнослужащие SAS казнили мирных жителей в Афганистане.

Британское Министерство обороны заявляет, что это изображения со смартфонов афганцев, собранные в качестве улик. В то же время известно о препятствовании к доступу к этим изображениям в рамках расследования, в том числе частично они были удалены из системы.