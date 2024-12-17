Нотр-Дам перестала быть христианской церковью?

Нотр-Дам отстроена заново не для католической службы.И даже не для того, чтобы быть «музеем» для посетителей со всего мира. Иначе зачем такое рвение Макрона во что бы то ни стало произнести речь в стенах Собора?





Чего никогда не позволял себе даже Святой король Людовик, принесший туда терновый венец, и что, кстати, запрещено законом об отделении церкви от государства 1905 года. Ни один правитель – ни короли, ни Наполеон, ни де Голль – не осмелился выступить с речью в стенах христианской церкви.

Макрон не только добился своего, ценой ухищрений, обмана и цинизма (при содействии, надо отметить, самой католической церкви). Он почти открыто озвучил то, что до сих пор было сокровенным. Речь Макрона имела двойное дно, смысл, адресованный «своим», «посвященным».





Это был нескрываемый триумф.





Это была еще одна «церемония открытия», вслед за открытием Парижских Игр, но с использованием более специфической символики. Обошлись без леди Гага и голых личностей на блюде, но это был явно тот же шабаш, организованный теми же.Это была инаугурация Нового Храма, в котором были уничтожены и вывернуты наизнанку прежние символы и установлены новые.





Начнем с предыстории. Интерес – прямо-таки внезапный и жгучий - Макрона к Нотр-Дам пробудился в день пожара. До этого храм находился в довольно руинированном состоянии, и государство - его собственник – не уделяло ему никакого внимания.





Напомню, что на следующий же день после пожара было объявлено, что причина возгорания - случайность, какой-то несчастный окурок, бошенный строителями, и соответственно всех сомневающихся в этом сторителлинге назвали конспирологами, а специалистам по исторической архитектуре запретили давать интервью. Дело о пожаре как бы открыли, но в нем как бы не было смысла, ибо и так все понятно, «проходите мимо».Сегодня досье о возгорании Нотр-Дам закрыто и засекречено.





А тогда, 15 апреля 2020 года, (это был понедельник католической Страстной недели), Макрон, явившись со свитой к Собору парижской Богоматери, на фоне догорающего пожара, объявил – с сияющим лицом! – «мы отстроим Нотр-Дам, еще краше!»





Тут же был инициирован сбор на строительство, и миллиардеры во главе с Бернаром Арно, банки, фонды и ТНК, как бы соревнуясь, буквально за сутки отстегнули непомерные суммы «на восстановление» памятника (каков интерес миллиардеров в восстановлении Нотр-Дам? Этим вопросом следовало бы задаться).





Нотр-Дам была отстроена за рекордный срок – за пять лет, с нарушением всех правил и архитектурных норм, Венецианской хартии, вопреки мнению специалистов по реставрации исторических памятников.Макрон, взявший это дело под личный контроль, озвучил желание «внести современные архитектурные решения», но общественное мнение оказалось сильно против.





О накале борьбы за то, какой должна стать новая Нотр-Дам, министр культуры при Макроне Розлин Башло написала книгу под названием «682 дня». Упомянула она и об участии в этом деле Первой дамы, и о ее весьма смелом предложении перестройки храма.





Цитата из книги: «Бриджит Макрон показала мне проект храма с вознесенным над ним шпилем в виде фаллоса, с золотыми шарами у основания» (Roseline Bachelot. 682 jours. Editions Plon, 2023). Однако со шпилем в виде фаллоса не сложилось, пришлось восстанавливать в историческом виде.





Тем не менее внутреннее убранство отстроенного храма, как мы увидели, сильно изменилось.





Мало того что оно было сильно «осовременено» (белые стены, мебель и подсвечники в стиле ikea и пр.), бросаются в глаза типично масонские элементы, а именно:





- «шахматный пол», оставленный в том же виде, но из-за подчеркнутой «стерильности» пространства ставший еще более заметным (оказывается, его положили еще в 1771 году, по инициативе известного масона графа де Бюффона. То есть масоны начали внедряться в Католическую церковь еще до Французской революции!):

- На самом видном месте новый алтарь, сильно напоминающий корыто (извините), совершенно не похожий на алтари в католических храмах. К тому же изготовленный из бронзы, а не из камня, как положено у католиков. А бронза – это металл, который в принципе не допускается в церкви, ибо символизирует гвозди, которыми был распят Христос.

- У входа купальня (раньше ее там не было), напоминающая чашу Грааля - тоже явно оккультная отсылка.

- Новый реликварий для хранения тернового венца, спасенного от пожара – он почему-то в виде золотого диска, напоминающего солнце. Солярный древнеегипетский символ? Или что-то еще?





В центре этого золотого диска, в малом синем круге, будут вывешивать терновый венец Христа во время литургии.

Всё это, вкупе с архангелами, перекрашенными в черный цвет, оставляет весьма неприятное, если не сказать больше, впечатление.

Кроме того, всех ошеломили литургические одеяния священников, с яркими цветными пятнами на белом фоне. Что это? Цвета логотипа Google Chrome ? Торговой сети LIDL ? Или это цвета***ЛГБТ? А может Rubick’s Kube?





Многие однако сошлись на том, что новый прикид священников может быть связан с символом масонского Ордена Восточной звезды – перевернутой пентаграммы, с лучами соответствующих цветов.





А что сказать про новый посох монсеньора Ульриха (придуманный тем же дизайнером), напоминающий волшебный посох какого-нибудь заправского мага – он светится в темноте! - которым он, к тому же, весьма зрелищно стучал в двери храма, со словами «откройся, Нотр-Дам»? (при том, что вся публика уже была внутри).





На этом странности не заканчиваются.





Довольно загадочным и даже пугающим выглядел «диалог» архиепископа Ульриха с органом, который должен был «проснуться» после пятилетнего молчания.





Архиепископ обращается к нему, как к некоей одухотворенной сущности: «Проснись, орган, священный инструмент, запевай хвалу Богу!» И орган действительно «просыпается», но вместо стройной величественной мелодии начинает издавать… какой-то дьявольский рев, что-то злобно какофоническое. Публика была, мягко говоря, поражена такой неожиданностью, даже на лице Макрона отразилось удивление (скорее радостно-заговорщическое). Многие потом говорили, что это было невыносимо слушать, было физически больно ушам и их придавило страхом.

Этот странный «диалог» Его Преосвященства со «священным инструментом» стал кульминацией сакральной части торжества. Каждый раз, когда архиепископ просил, например, «прославь Иисуса, нашего Господа», или «пой славу Святому Духу, который оживляет нашу жизнь дыханием Бога» и тому подобное – орган издавал какой-то Армагеддон звуков. Только в ответ на «вознеси наши молитвы к Марии, матери Иисуса» орган умерил свою ярость, но испустил что-то мрачно-флегматичное.





Жуткий «диалог» продолжался минут двадцать. «Священный инструмент», как можно было понять, разучился издавать звуки Неба, и то, что из него исходило, напоминало скорее вопли Ада.





Обобщая, принципиальные смысловые моменты «нового открытия» Нотр-Дам следующие:





Макрону удалось, как представителю светской власти – впервые в истории Католической церкви! произнести речь в стенах христианского храма (даже два раза, и ДО архиепископа). Это означает, что католическая церковь официально покорилась чужеродному и враждебному влиянию и таким образом вступила в какой-то новый этап.





Макрон, конечно же, воспользовался случаем, чтобы выставить себя «спасателем»*, «восстановителем Нотр-Дам» и тем самым внести себя в список великих деятелей Франции, вслед за королями и Наполеоном – который, как он не преминул напомнить, «сам, в этих стенах, возложил на себя имперскую корону». Макрон, очевидно, воображал себя при этом наравне с Наполеоном (а может, и выше), ведь он был первым, кто цинично осквернил Нотр-Дам своим публичным вторжением.

Да, и мы не смогли лицезреть Макрона еще в одной задуманной им сцене – он хотел инсценировать на публику «передачу ключей Нотр-Дам»! В этой мизансцене Макрон – Который-Восстановил-Для-Всех-Нотр-Дам – должен был торжественно передать ключи от Собора архиепископу Ульриху. На что Ульрих, уж на что послушный исполнитель, и то не захотел участвовать в сей пошлой безвкусице и сказал, что он «ключей вообще-то не терял».





Это был настоящий «революционный момент» 2.0. Таким образом Республика, два с лишним века воевавшая против Церкви, наконец добилась своего. Она внедрилась в нее, она подкупила ее служителей, извратила ее ритуалы, она нашла способ «заново отстроить» Собор Парижской Богоматери для своих целей.





О «новом назначении» Нотр-Дам весьма прозрачно намекнул и архиепископ Ульрих, и Папа Римский в своем приветственном послании. Это будет «ЦЕРКОВЬ ДЛЯ ВСЕХ».





Подобно тому как во Франции давно действует «брак для всех», «право на искусственную инсеминацию для всех» (включая и ***трансгендерных мужчин), также с прошлого года «право на аборт для всех» (включая также сменивших пол, они тоже имеют это обетованное «право абортировать»), католическая церковь, очевидно, тоже идет этим же путем. Цитата из послания Франциска: «"Нотр-Дам скоро снова наполнится восхищенными посетителями, туда придут отовсюду толпы людей всех состояний, всех религий, языков и культур, многие из которых находятся в поисках абсолюта и смысла жизни". "Я знаю, Excellence, что двери Нотр-Дам будут широко открыты для всех, чтобы принять их как братьев и сестер".





Монсеньор Ульрих в своей проповеди тоже напирал на то, что теперь сюда могут приходить и совершать культ все - верующие и неверующие, христиане и нехристиане, французы и не французы и т.д. Что это, как не перерождение Собора Парижской Богоматери в экуменический центр?





Весьма примечателен еще один «мистический» момент, который никто не прокомментировал. Мало того, что инаугурация Нотр-Дам прошла с доминированием атеистического, «республиканского» начала - Президент выступил первым, Его Преосвященство после него (и зашел он в храм практически после всех), церемония закончилась Марсельезой. Правда, на выходе из церкви, но тем не менее.





Однако был еще один завершающий аккорд - «световое шоу», дигитально-свето-музыкальная «дискотека» на фасаде многострадального храма.





Подобное «светооблучение» исторических памятников-шедевров, в том числе и церквей, употребляя административный вокабуляр, «стало доброй традицией». Происходит это под техно-музыку, с применением лазерной графики. Публика, конечно, в восторге, само собой. Именно этой процедуре дьявольской иллюминации был подвергнут Собор Парижской Богоматери, и это была финальная – поистине люциферианская – сцена. Нужно заметить, что диджей Майкл Канитро, прославившийся этими своими «световыми шоу», был отмечен еще два года назад самой Бриджит Макрон, она собственноручно вручила ему приз «за новое освещение памятников культуры».





Как бы мы ни старались «не быть комплотистами», приходится признать, что в этом «световом освящении» Собора есть особый антихристианский смысл, ибо Люцифер – это как раз Ангел Света. Вот он, Собор Парижской Богоматери, в вакханалии света, геометрической пляске лазерных лучей, и все это под бомбежкой мертвой цифровой музыки. Ритуал происходит мановением руки модного диджея, в весьма инфернальном образе, который, кстати, любит называть себя «цифровым архитектором».





В качестве заключения





Новое открытие Нотр-Дам со всей очевидностью продолжает серию сатанинских «культурных событий», последовательно и целенаправленно проводимых макронией. В отличие от церемонии открытия Парижских игр, богохульственная символика на этот раз была достаточно скрытной, что позволило избежать народного возмущения.

Святотатство прошло незамеченным атеистическим большинством, падким на необычные зрелища. Но не заметили его даже те, кто считает себя верующим. Во всяком случае, никто из медийных католиков не возмутился – ни разглагольствованиями Макрона в стенах храма, ни явно масонским алтарем. Ни паганизмом нового реликвария, ни черными архангелами. Ничего не заметили и наши «записные» католики Филипп де Вилье и Марион Марешаль. Ни Action française, ни кто там еще. Все промолчали – в том числе все те, кто громко возмутился непотребством церемонии открытия Олимпийских игр.**





Отсюда страшный вывод: во Франции нет никакого не то что действенного сопротивления, но нет даже мало-мальски присутствующего в публичном пространстве противостояния **** сатанизму. В позапрошлую субботу, 7 декабря, прошел ритуал посвящения Нотр-Дам в новую религию.

Французы, как всегда, ничего не заметили.









*Очевидный пример треугольника Карпмана, в котором «агрессор» играет роль «спасателя».

** Справедливости ради следует заметить, что есть тем не менее один канал из так называемых «альтернативных медиа», которые берут на себя риск и открыто говорят об осквернении Нотр-Дам

***ЛГБТ - пропаганда ЛГБТ, пропаганда педофилии, а также демонстрация ЛГБТ-информации и информации, побуждающей к смене пола среди подростков на территории России запрещены.

****Пропаганда сатанизма в России запрещена.