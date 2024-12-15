Абхазия как союзник

В Абхазии мы были один раз, двенадцать лет назад. Съездили удачно: нам повезло, нас даже не обокрали. Обокрали постояльцев в соседней комнате. Что понравилось: пещера в Новом Афоне, кататься на велосипеде среди сосен в Пицунде, озеро Рица красивое. Что не понравилось: еда, шалманы, мусор в Пицунде, разруха в Гагре. Галечные пляжи - такое себе, хотя к ним привыкаешь. Отношение как к туристам, с которых надо содрать скорей-скорей и побольше, - понятное. Не осуждаю и не симпатизирую. Горные перевалы - видимо, просто не для меня: у меня даже по дороге к Рице заложило уши.

Лично мне нероссийская Абхазия не нужна совсем, то есть абсолютно. Даже несмотря на обломки империи, на монастырь в Новом Афоне - не нужна. Нужна ли она России как союзник? КАК СОЮЗНИК - может быть, но образование, живущее за счёт России и при этом отказывающееся признать право российского бизнеса зарабатывать на себе, - это не союзник. Чтобы там Симоньян ни заявляла , те силы, которые "за Абхазию", - вовсе не обязательно "за Россию". Нет, совсем не обязательно.



А вот Симоньян - крайне показательный персонаж. Типичная нацменка на службе империи, которая до поры до времени демонстративно лояльна империи, прямо в первых рядах лояльности, - но только до тех пор, пока не будут задеты её нацменские интересы. Тут же начинается, что мы все должны войти в их положение. Напоминаю, что армяне - вторая по величине этническая группа в Абхазии. Неудивительно, что Симоньян входит в положение. Но мы в России не обязаны вестись на её эмоциональный шантаж ("потерять Абхазию как союзника - это самоубийство").

Что на самом деле катастрофично для империи - это давать окраинам возможность думать, что они для центра нужнее, чем центр для них. Абхазы хотят обратно к грузинам? В добрый путь. Абхазы не хотят к грузинам? Тогда нечего преисполняться чувства собственной важности, как лягушка, которую надувают через соломинку.