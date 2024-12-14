Эрдоган заявил о намерении присоединить сирийские города, РФ перемещает оборудование с авиабаз в Сирии

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил
о намерении пересмотреть итоги Первой мировой войны и присоединить к Турции сирийские (бывшие османские) города Алеппо, Идлиб, Дамаск и Ракку. Затем в Анкаре заявили
, что речь президента была не собственно о присоединении, а о создании братских отношений.
Со ссылкой на спутниковые снимки "Рейтерс" пишет, что Россия перемещает военное оборудование с авиабаз в Сирии, в том числе два самолета Ан-124. Сообщается
, что российский грузовой самолет вылетел с авиабазы в сирийской провинции Латакия в Ливию, в ближайшее время ожидаются вылеты российских самолетов с авиабазы Хмеймим.