Израиль занял Голанские высоты и подошёл к Дамаску, статус российских военных баз в Сирии неясен

Военная техника Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) находится не далее чем в 20 километрах от сирийской столицы - Дамаска. Техника ЦАХАЛ дислоцировалась возле южного населенного пункта Катана в пригороде столицы Сирии.

В то же время Израиль впервые со времен Октябрьской войны 1973 года вышел на территорию Сирии за пределами Голанских высот. Израильские силы взяли под контроль вершину горы Хермон на сирийской стороне границы, а также несколько других мест, которые считались важными для контроля над этим районом. В Госдепартаменте США оправдали израильский захват Голанских высот тем, что иначе эта буферная зона была бы занята террористами, и они бы "угрожали государству Израиль".

В то же время статус военных баз России в Сирии неясен, как заявляют в Кремле, "диалог продолжается".



