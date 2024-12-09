НАТО концентрирует силы на границе с Россией и Белоруссией

НАТО концентрирует силы на российской и белорусской границе с возможностью размещения систем для тактического ядерного оружия, заявил
постоянный представитель России при Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Виктор Васильев. Ранее президент США Байден сказал о нахождении в странах-членах НАТО в Европе около 80 тысяч американских военных, которые направлены в регион с целью «успокоения союзников» и «сдерживания дальнейшей российской агрессии».
Украина подумает над предложением президента Франции Эммануэля Макрона разместить западные войска в качестве гарантии безопасности на своей территории, заявил президент Украины Зеленский. Согласно этому предложению, войска одной из западных стран будут присутствовать на территории Украины, пока она не вступит в НАТО.