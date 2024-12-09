НАТО концентрирует силы на границе с Россией и Белоруссией

Украина подумает над предложением президента Франции Эммануэля Макрона разместить западные войска в качестве гарантии безопасности на своей территории, заявил президент Украины Зеленский. Согласно этому предложению, войска одной из западных стран будут присутствовать на территории Украины, пока она не вступит в НАТО.