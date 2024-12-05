Директор Национального музея истории Украины уехал в командировку, потерялся в Литве и не вернулся

Глава Национального музея истории Украины Фёдор Андрощук уехал из страны в командировку и не вернулся, сообщила депутат Верховной Рады Соломия Бобровская.

«Судя по всему, воспользовался по назначению своими другими гражданствами (то, почему они у него вообще есть — это другой вопрос), отбыл в командировку в Италию и Швецию и, согласно ответу на мое депутатское обращение, потерялся на открытии выставки в Литве», — сказала она.

По словам Бобровской, срок командировки закончился еще 20 сентября. Она призвала Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины немедленно отправить в отставку до сих пор сохраняющего свою должность Андрощука.