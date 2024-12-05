 

Кадыров считает, что Бастрыкин и Колокольцев "не на своих местах"; в Госдуме рассказали о мошенничестве с пособиями на Кавказе

 

Глава Чечни Рамзан Кадыров в разговоре с агентством «Грозный-информ» заявил, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин и руководитель МВД России Владимир Колокольцев находятся «не на своих местах». Таким образом Кадыров прокомментировал дело четырнадцатилетнего Муслима (Романа) Мурдиева, который на данный момент находится под домашним арестом. Против подростка возбуждено уголовное дело по четырём эпизодам, связанным с дракой в парке «Ходынское поле». Кадыров подчеркнул, что власти Чечни занимаются делом Мурдиева, и он уверен, что Мурдиев будет освобождён. Кремль воздержался от комментариев по этому поводу.

 

Депутат Госдумы Нина Останина рассказала о масштабной системе мошенничества с детскими пособиями на Кавказе. Она пояснила, что на Кавказе стали популярны ложные разводы: имеющие детей пары фиктивно расторгают отношения, после чего один из супругов оформляет себя как малоимущего и получает пособие на содержание детей. Оформившийся как малоимущий гражданин на содержание пятерых детей сможет получать 100 тысяч рублей ежемесячно. Наибольший рост числа расторжения браков наблюдался (в 2022 году) в Чечне: 64,6%. Также разводы значительно выросли в Дагестане и Карачаево-Черкессии.


Ранее глава СПЧ Валерий Фадеев предложил терпеть "небольшую специфику" Чечни, которая находится в российском правовом пространстве, но не совсем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Глава Чечни может быть переизбран на новый срок
» Рамзан Кадыров снял с конкурса Россия 10 мечеть "Сердце Чечни"
» Кадыров против переименования Чечни
» Дмитрий Козак взялся за Рамзана Кадырова
» Кадыров-младший стал советником Дмитрия Козака
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
\

"Количество язычников в зоне СВО в Новороссии поражает!"

Мигрант и государство. Кто кого выбирает?

Мигрант и государство. Кто кого выбирает?

Теперь скрытое стало явным

Теперь скрытое стало явным

Уважай своего палача

Уважай своего палача

«Мы не рабы, рабы не мы»

«Мы не рабы, рабы не мы»

“Бедные-несчастные”. Что не так с Молдовой?

“Бедные-несчастные”. Что не так с Молдовой?

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Директор Национального музея истории Украины уехал в командировку, потерялся в Литве и не вернулся

  • 20:47
  • 171

Имя Мухаммад стало самым популярным в Англии и Уэльсе

  • 20:11
  • 134

Украинцы атакуют российские регионы, раненые в Белгородской, Курской, Херсонской областях, ДНР

  • 19:22
  • 168

Франция: коллапс правительства

Дело об убийстве Рассела Бентли рассмотрят в закрытом режиме

  • 17:27
  • 221

Кадыров считает, что Бастрыкин и Колокольцев "не на своих местах"; в Госдуме рассказали о мошенничестве с пособиями на Кавказе

  • 12:48
  • 271
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Telegram
APN.ru