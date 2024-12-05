Кадыров считает, что Бастрыкин и Колокольцев "не на своих местах"; в Госдуме рассказали о мошенничестве с пособиями на Кавказе

Глава Чечни Рамзан Кадыров в разговоре с агентством «Грозный-информ» заявил, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин и руководитель МВД России Владимир Колокольцев находятся «не на своих местах». Таким образом Кадыров прокомментировал дело четырнадцатилетнего Муслима (Романа) Мурдиева, который на данный момент находится под домашним арестом. Против подростка возбуждено уголовное дело по четырём эпизодам, связанным с дракой в парке «Ходынское поле». Кадыров подчеркнул, что власти Чечни занимаются делом Мурдиева, и он уверен, что Мурдиев будет освобождён. Кремль воздержался от комментариев по этому поводу.

Депутат Госдумы Нина Останина рассказала о масштабной системе мошенничества с детскими пособиями на Кавказе. Она пояснила, что на Кавказе стали популярны ложные разводы: имеющие детей пары фиктивно расторгают отношения, после чего один из супругов оформляет себя как малоимущего и получает пособие на содержание детей. Оформившийся как малоимущий гражданин на содержание пятерых детей сможет получать 100 тысяч рублей ежемесячно. Наибольший рост числа расторжения браков наблюдался (в 2022 году) в Чечне: 64,6%. Также разводы значительно выросли в Дагестане и Карачаево-Черкессии.





Ранее глава СПЧ Валерий Фадеев предложил терпеть "небольшую специфику" Чечни, которая находится в российском правовом пространстве, но не совсем.

