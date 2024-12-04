Глава Северной Осетии сказал, почему никабы - это "очень плохая история"

После того, как религиозные законы начинают подавлять светские, получается очень плохая история, так глава Северной Осетии Сергей Меняйло прокомментировал ситуацию с никабами. Он напомнил, что Россия является многонациональным и светским государством, по законам которого должны жить граждане, а «как только религиозные законы начинают довлеть над светскими, мы получаем очень плохую историю». Тем не менее, передачу уголовного дела сжёгшего Коран Журавеля из Волгограда в Грозный Меняйло прокомментировал так: "Не жёг бы он публично Коран...".

Ранее глава СПЧ Валерий Фадеев предложил терпеть "небольшую специфику" Чечни, которая находится в российском правовом пространстве, но не совсем.