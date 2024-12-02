 

В Дагестане у группы, готовившей серию терактов, нашли тонну селитры

 

В Дагестане задержаны пять человек, являющихся сторонниками ИГИЛ (группировка признана террористической и запрещена в России).

Группу, которая планировала совершение терактов на территории региона, организовал 34-летний Ялимхан. Самому младшему из злоумышленников 19 лет. В тайнике в Кизлярском районе найдены тонна аммиачной селитры и другие компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств и взрывчатых веществ. 

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статьям об организации террористического сообщества и участии в нём, незаконном изготовлении взрывчатых веществ, публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и пропаганде терроризма. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Госдума готовит уголовное наказание за несообщение о преступлении
» ГУ МВД по СКФО: за месяц в округе было выявлено 26 баз боевиков и зафиксировано 25 терактов
» В Дагестане подорвали железную дорогу
» Взрыв в Дагестане: жертв нет, пострадало 10 км железнодорожного полотна
» Орехово-Зуево: изъято 10 кило тротила
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Мигрант и государство. Кто кого выбирает?

Мигрант и государство. Кто кого выбирает?

Теперь скрытое стало явным

Теперь скрытое стало явным

Уважай своего палача

Уважай своего палача

«Мы не рабы, рабы не мы»

«Мы не рабы, рабы не мы»

“Бедные-несчастные”. Что не так с Молдовой?

“Бедные-несчастные”. Что не так с Молдовой?

Победа Трампа (экспресс-анализ)

Победа Трампа (экспресс-анализ)

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

В РФ "полтора миллиона одних курьеров". В Калининграде завели дело о фиктивной постановке на учёт более 12 тыс. мигрантов

  • 22:30
  • 89

Украинцы атакуют российские регионы, раненые в Запорожской, Белгородской, Херсонской областях

  • 22:11
  • 123
Мигрант и государство. Кто кого выбирает?

Мигрант и государство. Кто кого выбирает?

В Дагестане у группы, готовившей серию терактов, нашли тонну селитры

  • 12:39
  • 245

Епископ рассказал, как мирные таджики "за неделю сошли с ума" и поехали воевать за халифат

  • 12:27
  • 287

Доходы от продажи оружия в мире выросли, состояние богатейших россиян тоже выросло

  • 12:01
  • 232
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Telegram
APN.ru