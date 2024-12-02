В Дагестане у группы, готовившей серию терактов, нашли тонну селитры

В Дагестане задержаны пять человек, являющихся сторонниками ИГИЛ (группировка признана террористической и запрещена в России).

Группу, которая планировала совершение терактов на территории региона, организовал 34-летний Ялимхан. Самому младшему из злоумышленников 19 лет. В тайнике в Кизлярском районе найдены тонна аммиачной селитры и другие компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств и взрывчатых веществ.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статьям об организации террористического сообщества и участии в нём, незаконном изготовлении взрывчатых веществ, публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и пропаганде терроризма.