 

Молдавия считает долг перед Газпромом несуществующим, но хочет получать газ дальше

 

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан высказался против выплаты Газпрому долга в размере 709 миллионов долларов, назвав его «несуществующим». Речан заявил, что власти республики «полны решимости» обеспечить энергетическую безопасность Молдавии, но без принятия условий, "затрагивающих национальные интересы".

В то же время Молдавия собирается обратиться за помощью к Еврокомиссии, если Киев прекратит транзит российского газа. Вице-председатель правления компании «Молдовагаз» Вадим Чебан заявил о важности подписания операторских соглашений между Газпромом, «Нафтогазом Украины» и операторами газотранспортных систем. Чебан добавил, что без таких соглашений организация транзита газа, в том числе для Приднестровья и других стран Европы, будет невозможна. Ранее глава Минэнерго Молдавии Виктор Парликов сказал, что «Газпром» предложил Кишинёву провести переговоры с Киевом для сохранения транзита газа в 2025 году.

 


 


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