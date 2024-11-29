Молдавия считает долг перед Газпромом несуществующим, но хочет получать газ дальше

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан высказался против выплаты Газпрому долга в размере 709 миллионов долларов, назвав его «несуществующим». Речан заявил, что власти республики «полны решимости» обеспечить энергетическую безопасность Молдавии, но без принятия условий, "затрагивающих национальные интересы".

В то же время Молдавия собирается обратиться за помощью к Еврокомиссии, если Киев прекратит транзит российского газа. Вице-председатель правления компании «Молдовагаз» Вадим Чебан заявил о важности подписания операторских соглашений между Газпромом, «Нафтогазом Украины» и операторами газотранспортных систем. Чебан добавил, что без таких соглашений организация транзита газа, в том числе для Приднестровья и других стран Европы, будет невозможна. Ранее глава Минэнерго Молдавии Виктор Парликов сказал, что «Газпром» предложил Кишинёву провести переговоры с Киевом для сохранения транзита газа в 2025 году.



