Киргизские мигранты в РФ ежегодно отправляют на родину $2,5 млрд, в Свердловской области вспышка сифилиса среди мигрантов

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Посол РФ в Киргизии Сергей Вакунов заявил, что миграция является взаимовыгодным процессом для Киргизии и РФ, мигранты ежегодно перечисляют из РФ в Киргизию в среднем 2,5 млрд долларов. "Это огромная поддержка для социальной сферы Кыргызской Республики, для ее граждан", - сказал Вакунов. Также он особо отметил, что "жёсткость ответственности за организацию нелегальной миграции по отношению к российским гражданам не меньше, а порой даже и больше, чем к трудовым мигрантам, которые незаконно находятся на территории Российской Федерации".

По разным оценкам, в настоящее время на заработках в РФ находятся от 600 до 800 тыс. граждан Киргизии. По официальной информации киргизской стороны, чуть более 70 тыс. из них являются нарушителями правил пребывания в России.

 

 

В Свердловской области вспышка сифилиса среди мигрантов. Согласно приведенной статистике, в первые три месяца 2024 года в российском регионе было диагностировано 42 случая сифилиса среди мигрантов, за полгода – уже 78 случаев, за восемь месяцев – 151 случай. Это уже сейчас превышает число зарегистрированных случаев сифилиса у мигрантов за весь 2023 год на 11,1%. В большинстве ситуаций сифилис у иностранцев выявляют уже на поздней стадии, и цифры могут быть заниженными, так как многие иностранцы проходят обследование в частных клиниках, чьи отчёты не всегда входят в общую статистику.


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