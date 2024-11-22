 

В Курской области супружеская пара подорвалась на мине; 46 вывезенных на Украину курян удалось вернуть в Россию

В Рыльском районе Курской области на мине подорвался автомобиль с супружеской парой, женщина погибла, мужчина ранен и  госпитализирован.
46 человек, вывезенных ВСУ на Украину, среди которых 12 детей, в том числе один - новорожденный, один ребенок в возрасте до 3-х лет, а также инвалид-колясочник, удалось вернуть в Россию. Ранее уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщала о поступившей к ней информации о перемещении в неизвестном направлении более 1000 жителей Курской области.
В Белгородской области атакованы Ясные Зори, Борисовка, Шебекино, Черемошное (уничтожен легковой автомобиль, перебита газовая труба, повреждены жилые дома и ЛЭП). 
Ранен мирный житель в результате украинского обстрела Новой Каховки (Херсонская область).
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