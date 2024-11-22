США заранее получили от РФ уведомление о запуске новой ракеты; запуск не повлияет на поддержку Украины НАТО

Представитель Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США заранее получили от РФ уведомление о запуске по украинской территории баллистической ракеты в безъядерном оснащении "Орешник". "США были заранее предупреждены незадолго до ее запуска по каналу связи по сокращению рисков ядерной эскалации", - сказала она, заверив, что США продолжат поддержку Украины.

Использование Россией новой баллистической ракеты средней дальности для удара по Украине не заставит союзников по НАТО отказаться от поддержки Киева, заявила официальный представитель НАТО Фарах Дахлалла: "Развертывание этого потенциала не изменит ход конфликта и не удержит союзников по НАТО от поддержки Украины".