 

В Петербурге мигрант на мусоровозе раздавил женщину

 

В Петербурге мигрант на мусоровозе наехал на женщину, в результате голова горожанки оказалась полностью раздавлена. Трагедия случилась в Адмиралтейском районе. Женщина переходила дорогу, когда внезапно в неё въехал мусоровоз.  

Сотрудники межмуниципального управления МВД России "Люберецкое" при поддержке специального полка полиции ГУ МВД России по Московской области проверили строительные и производственные объекты в Люберцах. В территориальные отделы полиции было доставлено более 400 уроженцев ближнего зарубежья. В отношении 324 из них составлены административные протоколы, 276 мигрантов привлечены к ответственности за нарушение правил въезда и пребывания в РФ, а также за незаконное осуществление трудовой деятельности на территории России. Однако только 51 нелегал будет выдворен за пределы РФ. 


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APN.ru