Нефтяники и газовики будут сами решать, какую информацию делать достоянием общественности

Добывающим нефть и газ российским компаниям разрешили самостоятельно определять объём данных, которые они будут раскрывать, указ «О внесении изменений в перечень российских хозяйственных обществ, которые вправе самостоятельно определять состав и (или) объем информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 27 ноября 2023 г. № 903» подписал президент РФ Владимир Путин.

Разрешение самостоятельно определять перечень корпоративной информации, подлежащей обнародованию, получили "Сургутнефтегаз", "Новатэк", а также его проекты по производству сжиженного природного газа (СПГ) «Арктик СПГ 2» и ООО «Ямал СПГ». Также под действие указа попало Центральное конструкторское бюро «Лазурит».

Предполагается, что указ отвечает на «недружественные и противоречащие международному праву действия США и примкнувших к ним иностранных государств». Федеральная антимонопольная служба заявляет, что такие меры необходимы для ограничения бесконтрольного распространения данных, которое может повлечь усиление санкционного давления на топливно-энергетическую сферу России.



