В бюджет Германии поступило более полумиллиарда евро компенсационных выплат "Газпрома" за недопоставку газа

Крупнейший немецкий газовый импортер Uniper сообщил о переводе в бюджет Германии 530 миллионов евро из компенсационных выплат, полученных в рамках претензий за недопоставки газа с 2022 года российским "Газпромом".

В дальнейшем импортер обязался передать властям любые компенсационные выплаты, которые будут получены, за исключением расходов на издержки и налоги.

«Газпром» начал сокращать поставки в Германию по газопроводу «Северный поток» в июне 2022 года из-за отсутствия оборудования, застрявшего на обслуживании в Канаде из-за санкций. В конце сентября 2022 года оба газопровода были взорваны. Одна из ниток «Северного потока-2» уцелела, но Германия отказалась от сертификации маршрута еще в феврале 2022 года.

На фоне падения поставок из России стоимость газа в Европе в 2022 году поднималась до 4000 долларов за тысячу кубометров. Uniper обратилась в Стокгольмский арбитраж с целью компенсации ущерба. Российский суд запретил компании продолжать разбирательство за пределами России, но европейский импортер проигнорировал это требование, и в июне арбитраж присудил Uniper компенсацию в размере более 13 миллиардов евро.