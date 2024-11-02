 

В Тульской области мигрант насмерть задавил женщину и получил 200 тыс. рублей штрафа

 

В Петербурге мигрант захватил квартиру жены после её смерти, не имея на то законных оснований. Женщина вступила в брак с иностранцем, но квартиру завещала сестре. Когда жены не стало, мигрант сменил в квартире замки, подал на родственников покойной в суд и угрожает сжечь квартиру, если ее не оставят ему.

 

В Тульской области мигрант из Узбекистана, двигаясь задним ходом на экскаваторе, насмерть задавил женщину и отделался штрафом в 200 тыс. рублей и лишением прав на три года.
 
В Петропавловске-Камчатском взят под стражу мигрант из Азербайджана, истязавший свою сожительницу.
Асиф Гаджиев обмотал женщине рот и шею скотчем и начал наносить удары ногами и руками, подручными предметами,  угрожал ножом, от которого остались проколы на коже. Он сломал девушке нос, на ней не осталось живого места, все тело покрыто гематомами. Его глумление продолжалось несколько часов.
Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы с применением предметов, используемых в качестве оружия, и насилия, опасного для здоровья). 
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