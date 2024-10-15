Опровергнута смерть женщины, развернувшей российский флаг в Одессе

Елена Чесакова, которую арестовали в Одесе за попытку поднять флаг России на постаменте памятника Екатерине II, оказалась жива. Её мать сказала, что девушку поместили под домашний арест на два месяца, и для неё вероятны дальнейшие последствия, поскольку она не собирается менять позицию.

«Она адвокату сказала: "Я мнений своих не меняю. Так, как я говорила, — я так и буду говорить"», — рассказала мать Елены Надежда. Она добавила, что семья родом из России, на Украине женщины оказались, поскольку сестры вышли замуж. «А в душе мы все россияне».