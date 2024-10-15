 

Опровергнута смерть женщины, развернувшей российский флаг в Одессе

 

Елена Чесакова, которую арестовали в Одесе за попытку поднять флаг России на постаменте памятника Екатерине II, оказалась жива. Её мать сказала, что девушку поместили под домашний арест на два месяца, и для неё вероятны дальнейшие последствия, поскольку она не собирается менять позицию.

«Она адвокату сказала: "Я мнений своих не меняю. Так, как я говорила, — я так и буду говорить"», — рассказала мать Елены Надежда. Она добавила, что семья родом из России, на Украине женщины оказались, поскольку сестры вышли замуж. «А в душе мы все россияне».


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» В Киеве ветер разорвал надвое самый большой флаг Украины
» В Херсоне вместо снесённого Ленина поставят памятник Екатерине II
» В подмосковной школе запретили российский флаг
» Одну из "сестер Зайцевых" зверски избил и ограбил азиат
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Неколония, или Туда и обратно

Неколония, или Туда и обратно

Загадки Октября 1993 года

Загадки Октября 1993 года

“Империя. Справедливость. Русский национализм.” По итогам восстания октября 1993 года

“Империя. Справедливость. Русский национализм.” По итогам восстания октября 1993 года

Многослойность многополярности мира, которую не видят США.

Многослойность многополярности мира, которую не видят США.

Не рожай, убьёшься !

Не рожай, убьёшься !

За пределами кино. Книга рецензий Егора Холмогорова

За пределами кино. Книга рецензий Егора Холмогорова

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Правительство лейбористов предложило колоть безработным инъекции от ожирения, чтобы они могли вернуться к работе

  • 12:02
  • 105

Раненые в Белгородской и Запорожской областях; минные поля на Украине назвали уникально большими

  • 10:43
  • 170

Опровергнута смерть женщины, развернувшей российский флаг в Одессе

  • 10:27
  • 161

Минобрнауки готовится исполнять указ Путина о привлечении в вузы РФ 500 000 иностранных студентов

  • 19:46
  • 344

Россия в тройке лидеров по экспорту сельхозпродукции, но лишь 16-я по выручке

  • 19:27
  • 298

ФАС предписала МТС передать в бюджет 3 млрд рублей незаконного дохода

  • 12:40
  • 341
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Telegram
APN.ru