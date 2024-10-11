В Одессе в СИЗО скончалась женщина, развернувшая российский флаг на постаменте памятника Екатерине II
- 11.10.2024, 16:51,
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В одесском СИЗО скончалась - предположительно, была убита - женщина, развернувшая российский флаг
на постаменте памятника Екатерине II. Прохожие выражали возмущение и угрожали расправиться с женщиной. Её задержала полиция, и в СИЗО она умерла.
Сам памятник Екатерине II был снесён ещё в 2022 году.
В Одессе на Дерибасовской пожилой мужчина пел песни
на русском языке, прохожие вызвали полицию.