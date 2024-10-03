В силовых структурах объяснили важность взятия Угледара

Освобождение города позволит российским войскам выйти на следующую дугу обороны ВСУ в Славянске и Краматорске, отбросит ВСУ еще дальше от столицы ДНР и снизит количество обстрелов окрестностей Волновахи. Кроме того, это усилит давление на кураховскую группировку ВСУ, на логистические узлы, ведущие к городу Запорожье, и в дальнейшем позволит развивать наступление на этом направлении.

Взятие под контроль Угледара в ДНР важно как для защиты подходов к Мариуполю и ж/д сообщения на юге ДНР, так и для наступления на Курахово, объяснили ТАСС "в силовых структурах".