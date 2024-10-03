“Империя. Справедливость. Русский национализм.” По итогам восстания октября 1993 года

Аплодисменты на фоне горящего Дома Советов на противоположной стороне Москвы-реки. Шум торжествующих аплодисментов и топанье ног под каждый залп. Прыжки и хлопанье в ладоши. Радость московской толпы от сожжения людей.

Понятно, что этих лиц, откровенно радовавшихся сожжению политических оппонентов в здании Дома Советов, на фоне всех жителей столицы было меньшинство.

И почему-то именно это плясавшее на горящих трупах повстанцев меньшинство и их представительство во властных структурах определили вектор развития страны на последующие десятилетия.

Идущие на смерть из подвала наверх молодые ребята с аккуратными прическами, в камуфляже с автоматами. Что это было. Возможно ли это забыть. И это. И надписи на стенах московских улиц. С призывом убивать повстанцев. Глумление по ТВ. Юмористы, изображавшие облик русского, кривляясь, ползая по сцене и пуская слюни. И многое другое.

По поводу тех событий написано многое. Большей частью, вполне естественно, отчеты и наблюдения участников - дезинформация и политические манипуляции. И одно, и другое имеют свои причины. Для дезинформации - желание запутать следы, усложнить любые попытки объективного расследования, поиска виновных. По той причине, что у истории Октября 1993 года были победители и побеждённые. Победители торжествовали. Побеждённым осталось, в основном, комментировать. Хотя, надо признать, решение власти никого постфактум не казнить, было весьма выверенным, изящным ходом. Я и сам, правда, очень удивился. Умели в такое.

Мне, как рядовому участнику тех событий, безусловно, известно практически ничего. В 19 лет много не разглядишь. На трибуне толкались политики. Ты находишься под трибуной. Даже если ты в списках неких сил повстанцев, твоё дело маленькое. Делать, что тебе прикажут. Не оглядываясь наверх, ибо у тебя свои скромные задачи и свои командиры. Поэтому некие эмоции, личный опыт, всё это мало интересно 31 год спустя вспоминать, даже мне самому.

Вместо того, чтобы обсуждать прошлое, вполне резонным обсуждать всё остальное, последовавшее. Как подведение неких промежуточных итогов той самой "победы” одних сил над другими. Что принесли России и русскому народу итоги неудавшегося восстания оппозиции. Как тогда писали, "красно-коричневой” оппозиции. Что принес тот самый Октябрь 1993 года.

Символами русского сопротивления в те дни были "золото на чёрном” - имперка, золотая свастика на красном фоне и красный флаг. Империя. Русский национализм. Справедливость.

Имперцы сегодня больше походят на некий клуб бородатых поэтов и писателей. С интересом читающих друг друга. Интересуют они, как правило тоже друг друга. Больше никого. Ценности вроде социальной справедливости и прочие левые устремления отражены в публичном пространстве представительством Компартии, на которую сложно смотреть без слёз и сожаления. Случайные люди, играющие свою роль в неком спектакле. Русский национализм сегодня вне закона. Сама публично озвученная принадлежность к данному течению сегодня смертельно опасна.

31 год спустя легко констатировать абсолютный разгром ключевых идей и символов Октября 1993 года. От символов не осталось, по сути, ничего.

Ростовщик и рабовладелец обозначались в те годы главными врагами русского общества. "Демократ” - под этим словом понимался не сторонник демократических взглядов, а надменный проплаченный лицемер, прикрывавший ростовщика и рабовладельца в коридорах власти и медиа. В стране царила нищета. Многие не получали уже заработанные деньги. В долг можно было взять лишь под гигантские проценты, поэтому предприниматели часто брали взаймы на открытие бизнеса у этнической мафии. И, в итоге, попадали тем, или иным образом, в ту, или иную ситуацию, аналогичную рабству. Со счётчиками, безумными процентами, а возможно и расправами. Ни малому бизнесу, ни русскому рабочему жить легко не доводилось.

31 год спустя ни ростовщик, ни рабовладелец с шеи русского народа никуда не делись. Ипотечная ставка в 21% - это ростовщичество. В самой бедной европейской стране она максимум 4%. Рабовладение - это зарплата дворника в малых городах Брянской области в 3000 (Три тысячи) рублей в месяц. Зарплата учительницы с максимально возможной категорией - 13000 рублей. Зарплаты медперсонала больше, но не превышают эквивалента 1000 долларов, младший медперсонал получает гроши. На производстве зарплаты могут быть и по 20 тысяч в месяц. На юге Европы минимальная зарплата дворника, санитарки, почтальона составляет не менее 1000 долларов. Учитель может получать и 2000 евро. Это юг современной Европы. Не Голландия с Данией. Скалистый юг Средиземноморья, где нет нефти и газа. Где лишь апельсины и туристы.

Торжество ростовщика и рабовладельца - это то, против чего в первую очередь был направлен гнев русских восставших Октября 1993 года.

Чем обернулось восстание. В Октябре 1993 года Россия окончательно "переехала” из Европы в Латинскую Америку. Туда, где Пиночеты, хунты, регионализация и сепаратизм, этнические банды, наркотрафик, всё прочее. Где сегодня в Самарской области смертность превышает рождаемость в два раза, а в Брянской области - почти в три раза. Все цифры на виду.





Октябрь 1993 года был не тем временем, которое способствовало бы успеху повстанцев. Если бы восставшим удалось как-то затянуть, отсрочить все эти события лет на пять! Но такой возможности, понятное дело, им никто не дал.

Всё случилось не вовремя. Люди, которые, действительно могли принести реальный результат, оказались на тот момент либо слишком молоды, либо мало влиятельны. Всё испортили унылые ящеры Совдепа - случайно оказавшиеся у руля "постсоветские руководители”, отсталые по своему сознанию, нерешительные чиновники и некомпетентные в кризисном менеджменте носители погон и воинских званий. Всем им не хватило для успеха ни опыта, ума, ни авантюризма. Не блеснул интеллектом и смекалкой даже относительно молодой А.Баркашов, за которым была некоторая сила преданного лично ему состава, чего уж говорить о других, стоявших на трибуне лидерах Сопротивления. Но сама идея восстания была бесконечно красива. Столь же красива, как красива всеми своими уголками во все стороны света сама Россия.

Имперка. Золотая свастика. Красный флаг. В этих символах было всё, что должно было быть. Символика яркого прошлого, одной из наиболее могущественных и влиятельных европейских сверхдержав своего времени - Российской империи, мистика Востока, степей и высоких горных вершин, по которым в составе экспедиций бродил художник Рерих, свежие левые идеи просвещённой и величественной европейской цивилизации. Всё, что нужно, чтобы построить блестящий проект.





Россия, которую мы не построили

Что было бы, если б Октябрь 1993 года закончился иначе, победой повстанцев?





Русские жили бы все последующие десятилетия в другой реальности, в обновленной и модернизированной стране.

В этой стране на первых демократических выборах президентом с определенной вероятностью как наиболее компромиссная фигура, был бы избран рассудительный Руслан Хасбулатов, затем наверняка одним из президентов в какой-то период стал бы Сергей Бабурин, другим очередным, вероятно Виктор Аксючиц. И Ксения Собчак получала бы на президентских свои традиционные для себя 10% и точно так же постила бы жесть в свой Телеграм-канал, и ей бы охотно симпатизировал малый и средний бизнес. Всё бы было хорошо. Ничего б не развалилось. Никто бы не остался без дела. Не случилось бы двух жесточайших военных кампаний на Кавказе. Политических репрессий. Не было бы изгнанных и убитых. Выброшенных кем-то, или выбросившихся на мостовую. Не гадали бы мы об этом годами. Все было бы лучше, чем теперь.

Вероятнее всего, умеренные националисты, левые и христианские демократы сменяли бы друг друга в российском парламенте, то одни - в большинстве, то - другие. Всё как у других.

Социальные реформы во властных структурах продвигали бы молодые представители левых сил, а не алчные компрадоры, скупающие гольфовые поля в Испании и отели в Португалии.

Три триллиона долларов остались бы в России и вращались бы в экономике, работая на процветание её жителей. Ельцин точно так же ушел бы на пенсию. Всем известной "Семье” купили бы за счёт госбюджета какой-нибудь отдалённый остров на Карибах. Где-нибудь рядом с тем, который так любят их потомки. Вышло бы дешевле в итоге.

Не было бы никаких запрещённых книг, песен и людей. "Профилактических обходов” пожилых родителей и встреч с поезда политических активистов. "Списков” на границе и прочих средневековых развлечений знати, ностальгирующей по "железной руке”, не забывающей при этом вовремя пополнять оффшорную копилку для детей и внуков.

Проекты по продвижению российского влияния за рубежом предназначались бы не для хищения средств и предоставления липовых отчётов в Кремль о фейковых "успехах”.

Россия была бы крепкой европейской страной с четко обозначенными интересами на внутренних и внешних контурах. Демократической страной, в состав которой неробко мечтало бы вступить подавляющее число жителей соседних государств, которые свергали бы один за другим свои коррумпированные и байские режимы. Договор об учреждении Русской Конфедерации подписали бы очень многие из бывших союзных республик. А в дальнейшем, быть может, нашли б ещё более тесный формат сотрудничества. Не было бы проблем во внешней политике? Были бы. Куда же без них, если твой проект амбициозен и успешен, вряд ли это приносит радость прямо всем окружающим. Так не бывает и быть не должно.





В выигрыше от исхода трагических событий Октября 1993 года оказался не только компрадорский класс внутри России, но и не в последнюю очередь - внешние силы. С любопытством и плохо скрываемой радостью наблюдавшие, как в центре Москвы русские омывают свои руки кровью друг друга. И как это бескрайнее омовение значительно расширится затем, и растянется ещё на тридцать с лишним лет. И конца этому всё ещё не видать.

Конечно, объективности ради, не только в России, но и в других регионах бывшей огромной страны, всё могло бы быть в итоге ещё хуже чем сегодня. Можно было в постыдном падении дойти и до уровня Гаити. Почему нет. Но что-то помешало.

Возможно, произойдёт, или уже произошел частичный отскок. Вверх от условной точки падения. Не ясно пока, насколько он будет высок. Но, в любом случае, ничто не отменяет шанса для появления в будущем некоего нового прогрессивного проекта и возможностей для его реализации. Поэтому людям на постсоветском пространстве, интересующимся современным политическим процессом, стоит внимательней перечитывать воспоминания участников и наблюдателей российских событий Октября 1993 года. Благо, опубликовано их предостаточно.



