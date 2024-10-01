 

Умер Вячеслав Добрынин

Известный советский и российский певец, композитор и автор хитов многих отечественных исполнителей Вячеслав Добрынин умер в возрасте 78 лет, перед этим он перенёс два инсульта.
Настоящая фамилия Добрынина была Антонов - по матери, отца он никогда не знал, так как армянская семья не приняла его русскую мать:
Моя настоящая фамилия Антонов. Петросян — это по отцу. Но я ее никогда не носил, потому что отца никогда не видел. Родился я в Москве в русской семье, мама моя — Антонова Анна Ивановна. С отцом они познакомились на фронте, их зарегистрировали прямо в военно-полевом загсе. Войну закончили вместе в Кенигсберге, затем мать уехала в Москву, еще не зная даже, что была беременна мною. А отца как кадрового военного отправили на войну с Японией. Оттуда он вернулся к себе на родину, в Армению. Только потом я узнал, что его близкие не приняли маму лишь потому, что она русская.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Сбежавшая от домашнего насилия чеченка пропала после того, как её отправили назад в Чечню
» Сенатор Константин Добрынин заподозрил депутата Виталия Милонова
» Скончался известный российский социолог Юрий Левада
» Умер создатель "Штази"
» Армянская мафия уничтожит Киркорова
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Не рожай, убьёшься !

Не рожай, убьёшься !

За пределами кино. Книга рецензий Егора Холмогорова

За пределами кино. Книга рецензий Егора Холмогорова

Какая языковая политика нужна России

Какая языковая политика нужна России

Мир и победа как маскировочные понятия экспансии США

Мир и победа как маскировочные понятия экспансии США

\

"План победы": что привёз Зеленский в Штаты

  • 1 278
Про грубый секс, крещёный мир и газету \

Про грубый секс, крещёный мир и газету "Либерасьон"

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Умер Вячеслав Добрынин

  • 21:21
  • 230
Не рожай, убьёшься !

Не рожай, убьёшься !

Угледар, возможно, перешёл под контроль ВС РФ; новый генсек НАТО поддержал вступление Украины в альянс и удары по России

  • 14:08
  • 272

Британские больницы дают мигрантам приоритет перед британцами; число преступлений нелегальных мигрантов в РФ выросло втрое

  • 13:35
  • 364

Состояние российских богачей с начала 2024 года выросло на 31 млрд долларов, растёт задолженность россиян перед банками и МФО

  • 12:55
  • 300

В Екатеринбурге у учителей и медиков отбирают часть зарплаты в помощь жителям Курской области

  • 12:42
  • 700
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Telegram
APN.ru