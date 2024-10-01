Умер Вячеслав Добрынин

Моя настоящая фамилия Антонов. Петросян — это по отцу. Но я ее никогда не носил, потому что отца никогда не видел. Родился я в Москве в русской семье, мама моя — Антонова Анна Ивановна. С отцом они познакомились на фронте, их зарегистрировали прямо в военно-полевом загсе. Войну закончили вместе в Кенигсберге, затем мать уехала в Москву, еще не зная даже, что была беременна мною. А отца как кадрового военного отправили на войну с Японией. Оттуда он вернулся к себе на родину, в Армению. Только потом я узнал, что его близкие не приняли маму лишь потому, что она русская.