 

Запад старается осложнить грузопассажирский транзит в Калининград "в целях изоляции"

 

Помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев рассказал, что западные страны пытаются осложнить грузопассажирский транзит в Калининградскую область из других регионов России. 

"В целях изоляции Калининградской области, нарушения транспортного сообщения с основной территорией России страны Запада идут на максимальное осложнение грузопассажирского транзита в Калининград. В настоящее время перевозка необходимых для жизнедеятельности и экономики региона грузов по сухопутному маршруту ограничена в отношении 80% товарной номенклатуры".

Основную часть автомобильного и железнодорожного грузопотока в калининградском направлении пришлось переориентировать на морские маршруты, в том числе "проводится работа по переориентации дизельного топлива, цемента, щебня и иных грузов на специализированный танкерный флот, балкеры и сухогрузы".

Патрушев отметил, что действующая паромная линия Балтийск - Усть-Луга сейчас является единственной транспортной артерией, позволяющей транспортировать грузы в Калининград вне сухопутных территорий недружественных стран.

"В целях увеличения объемов перевозок, необходимых для обеспечения жизнедеятельности Калининградской области, принято решение о строительстве на производственных мощностях судостроительного комплекса "Звезда" двух автомобильно-железнодорожных паромов. Планируемые сроки завершения работ - 2028 год".

Патрушев также сообщил, что в городе Пионерский запущена первая очередь грузопассажирского морского терминала. Он сможет принимать до 225 тыс. пассажиров и до 80 тыс. единиц грузового транспорта в год. Однако "важно решить вопросы поставки строительных материалов, необходимых для возведения морского терминала".


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