Дума в первом чтении приняла законопроект, десятикратно увеличивающий один из штрафов для водителей

Государственная Дума в первом чтении приняла законопроект, увеличивающий более чем в десять раз штраф для водителей за отказ остановиться по требованию сотрудника полиции. Изменения предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях. Парламентарии хотят увеличить сумму штрафа до 7-10 тысяч рублей, а в случае повторного нарушения водителей предлагается лишать прав на срок до шести месяцев.

Сейчас сумма денежного взыскания за это нарушение - от 500 до 800 рублей. Штраф могут выписать гражданам за рулем, которые не остановились по требованию полицейского, должностного лица таможенного органа или лица, осуществляющего контроль в сфере транспорта.