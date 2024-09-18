 

Дума в первом чтении приняла законопроект, десятикратно увеличивающий один из штрафов для водителей

 

Государственная Дума в первом чтении приняла законопроект, увеличивающий более чем в десять раз штраф для водителей за отказ остановиться по требованию сотрудника полиции. Изменения предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях. Парламентарии хотят увеличить сумму штрафа до 7-10 тысяч рублей, а в случае повторного нарушения водителей предлагается лишать прав на срок до шести месяцев.

Сейчас сумма денежного взыскания за это нарушение - от 500 до 800 рублей. Штраф могут выписать гражданам за рулем, которые не остановились по требованию полицейского, должностного лица таможенного органа или лица, осуществляющего контроль в сфере транспорта.


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