Эстония и Финляндия по указке НАТО намерены ограничивать передвижение РФ в Балтийском море

Эстония и Финляндия намерены вместе разработать план по блокировке движения флота России в Балтийском море, сообщил командующий Силами обороны Эстонии Андрус Мерило. Он заявил, что НАТО сейчас полностью контролирует Финский залив, и это позволит странам-членам организации ограничить и даже запретить деятельность России в Балтийском море. Кроме того, альянс поручил Таллину начать подготовку к потенциальному военному конфликту с Россией, сообщил начальник генерального штаба Сил обороны Эстонии генерал-майор Вахур Карус. По его словам, НАТО велело Эстонии "позаботиться об определённых целях" на территории России, после чего НАТО сможет прибыть в Эстонию и "предпринять следующие шаги".

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в ответ на это заявление исключил возможность того, что НАТО сможет ограничить движение Балтийского флота России: «Это абсолютно невозможно, это чушь и глупость — запретить движение Балтийского флота. Глупо даже говорить об этом, никоим образом и никакими мерами и указами, законами у них не получится это реализовать».