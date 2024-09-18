 

Эстония и Финляндия по указке НАТО намерены ограничивать передвижение РФ в Балтийском море

Эстония и Финляндия намерены вместе разработать план по блокировке движения флота России в Балтийском море, сообщил командующий Силами обороны Эстонии Андрус Мерило. Он заявил, что НАТО сейчас полностью контролирует Финский залив, и это позволит странам-членам организации ограничить и даже запретить деятельность России в Балтийском море. Кроме того, альянс поручил Таллину начать подготовку к потенциальному военному конфликту с Россией, сообщил начальник генерального штаба Сил обороны Эстонии генерал-майор Вахур Карус. По его словам, НАТО велело Эстонии "позаботиться об определённых целях" на территории России, после чего НАТО сможет прибыть в Эстонию и "предпринять следующие шаги".

 

 

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в ответ на это заявление исключил возможность того, что НАТО сможет ограничить движение Балтийского флота России: «Это абсолютно невозможно, это чушь и глупость — запретить движение Балтийского флота. Глупо даже говорить об этом, никоим образом и никакими мерами и указами, законами у них не получится это реализовать».

 
Также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не видел сообщений в СМИ о том, что США совместно с Киевом начали подготовку террористов в Сирии для организации второго фронта против России.
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