 

Российский кабмин не поддержал ограничение никабов, российский суд решил выдворить добровольца СВО из Молдавии

 

Российский кабмин не поддержал законопроект об ограничении ношения никабов и хиджабов, заявив, что документ «нуждается в существенной доработке». Проект закона был внесен в нижнюю палату в конце мая. 

 

Суд постановил выдворить в Молдавию бойца добровольческого отряда «Скиф», который принимал участие в специальной военной операции и не успел продлить срок пребывания в России. Старшина 1-й роты Геннадий Федько, уроженец Молдавии, был задержан пограничниками 12 сентября на пропускном пункте между ЛНР и Ростовской областью, добровольца обвинили в нарушении правил миграционного учета, при том что Федько выезжал из зоны боевых действий, чтобы перезаключить контракт. «Как, скажите, он мог одновременно сражаться на передовой и отмечаться в миграционном учёте?» — поинтересовались сослуживцы бойца. В Молдавии Федько может быть приговорён к тюремному сроку и даже выдан в руки украинских спецслужб. 

«Доброволец по зову сердца встал на защиту России и теперь рискует быть замученным в украинских застенках. Более того, под пытками человек может рассказать, где находятся наши военные объекты».

 
В Петербурге нелегальный мигрант из Средней Азии изрисовал статую в Аничковом дворце религиозными лозунгами.
В Красноярске во время рейда на рынках города задержаны 520 мигрантов, 92 из них вручены повестки в военкомат. 
В Нижнем Тагиле мигрант хватал и силой удерживал девочек 12 и 10 лет.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Государственным языком Молдавии стал румынский
» Молдавию разделят по плану Белковского
» Вина из стран СНГ могут вернуться на российский рынок
» Воронин остался президентом Молдавии
» Рядовой Усталов арестован азербайджанскими пограничниками
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Про грубый секс, крещёный мир и газету \

Про грубый секс, крещёный мир и газету "Либерасьон"

Привычка к хорошему

Привычка к хорошему

Ожидания от казанского саммита стран БРИКС

Ожидания от казанского саммита стран БРИКС

Торговец мировым коммуникационным \

Торговец мировым коммуникационным "кислородом": анализ ситуации Павла Дурова.

Прилетел вдруг волшебник: парижская аватара Павла Дурова

Прилетел вдруг волшебник: парижская аватара Павла Дурова

Румыния и Молдавия. Кризис идентичности и уроки для русских

Румыния и Молдавия. Кризис идентичности и уроки для русских

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Украинцы поджигают юг России с беспилотников

  • 16:28
  • 151

Восемь человек ранены при обстреле Белгорода ВСУ, в Курской области обязательная эвакуация двух районов

  • 10:59
  • 242

Российский кабмин не поддержал ограничение никабов, российский суд решил выдворить добровольца СВО из Молдавии

  • 10:50
  • 255

В крестном ходе в Санкт-Петербурге приняли участие 75 000 человек, звучал лозунг "Мы русские, с нами Бог!"

  • 15:19
  • 514

Министерство обороны заинтересовалось гибелью создателей воздушной разведки ДНР

  • 14:39
  • 1 409

Украинцы атакуют российские регионы, раненые под Белгородом и в ДНР

  • 14:04
  • 359
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Telegram
APN.ru