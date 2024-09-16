Российский кабмин не поддержал законопроект об ограничении ношения никабов и хиджабов, заявив, что документ «нуждается в существенной доработке». Проект закона был внесен в нижнюю палату в конце мая.

Суд постановил выдворить в Молдавию бойца добровольческого отряда «Скиф», который принимал участие в специальной военной операции и не успел продлить срок пребывания в России. Старшина 1-й роты Геннадий Федько, уроженец Молдавии, был задержан пограничниками 12 сентября на пропускном пункте между ЛНР и Ростовской областью, добровольца обвинили в нарушении правил миграционного учета, при том что Федько выезжал из зоны боевых действий, чтобы перезаключить контракт. «Как, скажите, он мог одновременно сражаться на передовой и отмечаться в миграционном учёте?» — поинтересовались сослуживцы бойца. В Молдавии Федько может быть приговорён к тюремному сроку и даже выдан в руки украинских спецслужб.

«Доброволец по зову сердца встал на защиту России и теперь рискует быть замученным в украинских застенках. Более того, под пытками человек может рассказать, где находятся наши военные объекты».