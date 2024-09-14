ВСУ применяют в Курской области западное оружие, украинцами изнасилована и убита мать российского бойца

Во время боёв в районе Малой Локни в Курской области ВСУ использовали РСЗО "Хаймарс", немецкие боевые машины пехоты Marder, миномёты польского производства и другое западное вооружение, рассказал командир батальона 44-го армейского корпуса подполковник Александр Данилов.

Украинцы изнасиловали и убили в Курской области женщину, узнав, что ее сын военный, рассказала эвакуированная жительница Суджанского района. По её словам, погибшая женщина жила в селе Гончаровка и работала охранницей в школе.

«Сейчас у нас информация прошла, что на Гончаровке [ВСУ] узнали, что у женщины сын военный. И с ней поступили очень плохо. Было издевательское изнасилование и расстрел».