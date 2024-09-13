В Госдуме, ФСБ и Минобороны заявили о фактическом вступлении НАТО в войну

НАТО на самом деле воюет на Украине, обнаружил спикер Госдумы Вячеслав Володин и написал об этом в своём телеграм-канале:

«Под видом ВСУ на самом деле воюет НАТО. Раньше это были советники и инструктора, теперь — наемники и целые подразделения, использующие натовское вооружение. Они определяют, на какие города нашей страны будут совершены нападения, согласовывают военные действия и отдают приказы».



