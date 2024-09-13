В Госдуме, ФСБ и Минобороны заявили о фактическом вступлении НАТО в войну

НАТО на самом деле воюет на Украине, обнаружил спикер Госдумы Вячеслав Володин и написал об этом в своём телеграм-канале:
«Под видом ВСУ на самом деле воюет НАТО. Раньше это были советники и инструктора, теперь — наемники и целые подразделения, использующие натовское вооружение. Они определяют, на какие города нашей страны будут совершены нападения, согласовывают военные действия и отдают приказы».
ФСБ РФ заявила
что директорат МИД Британии был преобразован в спецслужбу и координировал подрывную политику на российском направлении для нанесения стратегического поражения России, и что по этому поводу в распоряжении ФСБ имеются документальные материалы.
Замминистра обороны России генерал-полковник Александр Фомин заявил
, что НАТО строит планы по отправке войск на Украину.