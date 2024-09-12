Умер выдающийся русофоб Николай Сванидзе

"Ленин, который терроризировал крестьян, который ненавидел интеллигенцию, который уничтожал священников, в национальном вопросе был абсолютно безупречен. С чем это связано, одному богу ведомо. Не знаю. Вот у него было к этому такое, я бы сказал, русское интеллигентское отношение, отношение настоящего русского интеллигента, который сочувствует национальным меньшинствам угнетенным, который готов их защищать. ... Вот отношение Ленина к национальному вопросу. И он пишет вещи, с которыми трудно не согласиться, под которыми можно подписаться, что большая нация должна быть предельно терпимой по отношению к малой нации, идти на любые соглашения с ней, быть предельно ласковой. Это он пишет в этой работе. Как будто другой человек. Где его жесткость, где его жестокость? Вот здесь он действительно был безупречен".