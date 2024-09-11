Глава МИД Британии и госсекретарь США прибыли в Киев на "саммит Крымской платформы"

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Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми прибыли в Киев на так называемый "саммит Крымской платформы". Кроме того, в Киев прибыли президент Литвы Гитанас Науседа, премьер-министр Латвии Эвика Силиня, спикер сената Чехии Милош Выстрчил, спикер парламента Молдавии Игорь Гросу. С самого утра в городе масштабные автомобильные пробки, центр Киева перекрыт.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что за ударами ВСУ по Подмосковью стоят США и Британия.

Сегодня же беспилотник, летящий со стороны Норвегии (страны НАТО) атаковал Мурманскую область, аэропорты Мурманска и Апатитов были закрыты.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отдаёт отчёт, что Запад, "скорее всего, уже принял решение" разрешить Киеву наносить удары по территории РФ дальнобойными ракетами. В то же время Песков призвал относиться критически к информации, что вражеский дрон в Мурманской области летел из Норвегии.

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