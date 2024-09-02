С начала 2024 года совокупное состояние богатейших россиян увеличилось на 28,431 миллиарда долларов. С января основатель «Сверстали» Алексей Мордашов получил 5,73 миллиарда долларов, а его состояние за этот период увеличилось до 26,6 миллиарда. Активы сооснователя компаний "Еврохим" и "СУЭК" Андрея Мельниченко выросли на 5,26 миллиарда и достигли отметки в 24,1 миллиарда долларов. Капитал основателя "Лукойла" Вагита Алекперова увеличился на 3,59 миллиарда, до 28,2 миллиарда долларов. Председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин получил 3,54 миллиарда долларов и нарастил собственный капитал до 27,5 миллиарда в денежном выражении. Состояние российских миллиардеров стабильно растёт вопреки действию западных санкций.



Весной этого года Москва была готова вернуться в «зерновую сделку», которую в обновленном виде предложила Турция. «Была попытка весной этого года со стороны Турции возобновить в видоизмененном формате договоренности о защите поставок продовольствия. Мы были готовы», — сказал глава МИД РФ Сергей Лавров. Восстановление сделки сорвалось по воле украинской стороны. Ранее военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов Ранее военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов объяснил невозможность повторения курского сценария под Белгородом тем, что в Курской области проходит газопровод: