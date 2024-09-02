 

Российские миллиардеры стали богаче. РФ была готова вернуться в "зерновую сделку"

 

С начала 2024 года совокупное состояние богатейших россиян увеличилось на 28,431 миллиарда долларов. С января основатель «Сверстали» Алексей Мордашов получил 5,73 миллиарда долларов, а его состояние за этот период увеличилось до 26,6 миллиарда. Активы сооснователя компаний "Еврохим" и "СУЭК" Андрея Мельниченко выросли на 5,26 миллиарда и достигли отметки в 24,1 миллиарда долларов. Капитал основателя "Лукойла" Вагита Алекперова увеличился на 3,59 миллиарда, до 28,2 миллиарда долларов. Председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин получил 3,54 миллиарда долларов и нарастил собственный капитал до 27,5 миллиарда в денежном выражении. Состояние российских миллиардеров стабильно растёт вопреки действию западных санкций.   


Весной этого года Москва была готова вернуться в «зерновую сделку», которую в обновленном виде предложила Турция. «Была попытка весной этого года со стороны Турции возобновить в видоизмененном формате договоренности о защите поставок продовольствия. Мы были готовы», — сказал глава МИД РФ Сергей Лавров. Восстановление сделки сорвалось по воле украинской стороны.

 

Ранее военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов объяснил невозможность повторения курского сценария под Белгородом тем, что в Курской области проходит газопровод:
«В Курской области это было неожиданно, никто не думал, что Украина сможет напасть, учитывая, что она отступает по всем линиям фронта. (...) Во-вторых, в Судже есть газопровод. Скорее всего, были договоренности, что газопровод не будут трогать, так как он не для Украины, а для европейских стран. Нападение на Курскую область было неожиданным».

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