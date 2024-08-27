 

Лукашенко рассказал о предложениях продать Россию и поместить НАТО под Смоленск

Минску вносят предложения переметнуться от Москвы к Киеву и завести войска НАТО под Смоленск, рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко. 

«Нам сейчас советуют, подкидывают со стороны (на меня все это выливается): "Давай тут отступи, там освободи". Начиная отсюда и заканчивая: "Да плюнь ты на эту Россию, да отвернись ты от этой России. Давай будешь воевать с Украиной против России. А к той границе мы войска НАТО под Смоленск заведём"», — сказал Лукашенко, добавив, что в настоящее время он получает «со всех сторон» предложения, которые неприемлемы для Минска на 99 процентов.

 

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не ответил на вопрос о признании киевского режима террористическим, сказав, что РФ достигнет целей СВО. 

"Газпром" подаёт газ для Европы транзитом через Украину в объеме 42,4 млн куб. м в сутки на газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" в Курской области, находящуюся в данное время под контролем ВСУ. Заявка на прокачку через находящуюся под российским контролем "Сохрановку" вновь отклонена украинской стороной.  Военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов заявил, что "курский сценарий" в Белгородской области (рядом с которой сейчас идут бои) не повторится, потому что "под Курском это это было неожиданно, никто не думал, (...) что Украина сможет напасть (...) Во-вторых, в Судже есть газопровод. Скорее всего, были договоренности, что газопровод не будут трогать, так как он не для Украины, а для европейских стран. Нападение на Курскую область было неожиданным".
 
Финляндия разрешила Украине бить западным оружием по России.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Лукашенко рассказал, что в марте 2022 года Москва и Киев договорились до аренды Крыма
» "Газпром" продолжает качать газ в Европу через Украину
» Александр Лукашенко нашел виновных взрыва в День независимости и уволил
» Буш поделился с Конгрессом деньгами Лукашенко
» Судьба Лукашенко решится 17 октября
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Торговец мировым коммуникационным \

Торговец мировым коммуникационным "кислородом": анализ ситуации Павла Дурова.

Прилетел вдруг волшебник: парижская аватара Павла Дурова

Прилетел вдруг волшебник: парижская аватара Павла Дурова

Румыния и Молдавия. Кризис идентичности и уроки для русских

Румыния и Молдавия. Кризис идентичности и уроки для русских

\

"У нас всё было, теперь ничего нет". О чём говорят беженцы из приграничья

Проблема идентификации происходящего в Курской области

Проблема идентификации происходящего в Курской области

Дом коммунальных ужасов

Дом коммунальных ужасов

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Лукашенко рассказал о предложениях продать Россию и поместить НАТО под Смоленск

  • 13:06
  • 197

Уроженцы Средней Азии напали на женщин в Москве и Ульяновске; о судьбе Седы Сулеймановой ничего не известно

  • 12:14
  • 210

Политические предпочтения сторонников Трампа и сторонников Харрис

  • 11:58
  • 175

11 человек ранены в Белгородской области, в Курской ВСУ расстреливали людей из танков. Посылки в эти регионы сделаны бесплатными

  • 06:53
  • 334

С 2012 года рождаемость в российских сёлах снизилась на треть

  • 06:43
  • 228

Во Франции и США задержание Павла Дурова увеличило популярность Телеграма

  • 06:31
  • 220
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Telegram
APN.ru