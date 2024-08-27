Минску вносят предложения переметнуться от Москвы к Киеву и завести войска НАТО под Смоленск, рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«Нам сейчас советуют, подкидывают со стороны (на меня все это выливается): "Давай тут отступи, там освободи". Начиная отсюда и заканчивая: "Да плюнь ты на эту Россию, да отвернись ты от этой России. Давай будешь воевать с Украиной против России. А к той границе мы войска НАТО под Смоленск заведём"», — сказал Лукашенко, добавив, что в настоящее время он получает «со всех сторон» предложения, которые неприемлемы для Минска на 99 процентов.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не ответил
на вопрос о признании киевского режима террористическим, сказав, что РФ достигнет целей СВО.
"Газпром" подаёт газ
для Европы транзитом через Украину в объеме 42,4 млн куб. м в сутки на газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" в Курской области, находящуюся в данное время под контролем ВСУ. Заявка на прокачку через находящуюся под российским контролем "Сохрановку" вновь отклонена украинской стороной. Военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов заявил, что "курский сценарий" в Белгородской области (рядом с которой сейчас идут бои) не повторится, потому что "под Курском это
это было неожиданно, никто не думал, (...) что Украина сможет напасть (...) Во-вторых, в Судже есть газопровод. Скорее всего, были договоренности, что газопровод не будут трогать, так как он не для Украины, а для европейских стран. Нападение на Курскую область было неожиданным".