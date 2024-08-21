Путин стал почётным гражданином Чечни и пообещал, что он и федеральный центр будут всё делать для реализации всех чеченских планов

Президент РФ Владимир Путин стал почётным гражданином Чечни. Соответствующий знак и удостоверение ему вручили глава Чечни Рамзан Кадыров и муфтий Чечни, председатель духовного управления мусульман республики Салах Межиев. Путин в ответ вручил им Коран ручной работы в драгоценном переплете и пообещал, что "конечно, федеральный центр, Москва и я как президент все будем делать для того, чтобы поддержать чеченский народ, жителей республики в реализации всех планов, которые вы представили".

Рамзан Кадыров показал президенту макет нового района в Грозном, названного в честь Путина, и пообещал, в свою очередь, что "это грандиозный инвестиционный проект, который станет украшением столицы Чеченской Республики". По словам Кадырова, общая площадь строительных работ в Чечне на сегодняшний день составляет более 6,3 миллиона квадратных метров.

Путин сообщил, что был бы очень рад иметь больше "таких пехотинцев", как Кадыров, "но и один такой пехотинец много стоит".



