Русская песня. Лагерная лирика.

При разборе русских песен, знаменитых в большей или меньшей степени, невозможно обойти стороной проблематику подлинной народной любви к судьбам сидевших и сидящих. Несмотря на все возможные инциденты, старательно подсвечиваемые СМИ современной РФ все 30 с лишним лет. Описательства, начатые в своё время редакцией "Московского Комсомольца” и передачами "600 секунд” всем известного ныне обитающего в Израиле господина, могли шокировать. "Ой, как страшно живёт народ, какой он у нас опасный!”

Как будто все трагические явления жизни возникли сами по себе, всего лишь от некой природной дикости местного, столь нелюбимого "интеллигентной прослойкой” коренного населения.

Из той же серии… Вполне определённая общественная прослойка сочинителей газет и злачного рода телепередач ещё в советские времена порождала термины типа "замкадыши” и выражения типа "за МКАДом жизни нет”. Словно огораживая себя максимально высоким забором от русского народа, населяющего страшно опасную для них территорию. Формировалось новое сословие, таки надо ж понимать. Отсюда бурления и эмоциональные уничижительные эпитеты в адрес не подобных себе.

Люди смотрели на это всё буйство неразумных, на их истерию, как правило молча. Сквозь пелену вечных ежедневных испытаний. Начиная с холода и неустройства. Преодолевая шаг за шагом действительность, проходя сквозь недружественную жизни природную и социально-экономическую среду.

Если посмотреть заметки сегодняшних социологов, то и нынешняя ситуация русскому населению в целом ни разу не благоприятствует. Так, в Самарской и ещё ряде областей предлагаемые зарплаты на вакансии, которые невозможно заполнить, составляют от 10 до 25 тысяч. А если где платят 50 - то уже четверо претендентов на место. В Брянске не многим лучше, там свои нюансы - за 50 тысяч можно пойти на завод, но если при входе на проходную с улицы забыл снять телефонные наушники - штраф 5 тысяч, несколько разных беспричинных штрафов - и получишь по итогу ту же десятку. Очевидно, для данного сословия последнее столетие что воля, что тюрьма - разница есть, но так ли она велика.

Почему в русских регионах существуют зарплаты по 10-25 тысяч рублей? Я не знаю. Быть может, те, кто рисует эти цифры до сих пор не понимают, что они - сами по себе оскорбление. И что рано или поздно за это оскорбление кто-нибудь ответит.

Суровое безденежье и предложения поработать бесплатно. Это параллельный мир жизни русского общества, её реальной жизни, в которой нежная аудитория политиков с плакатами и нарочито резкими лозунгами от недовольных властью не сильно трогает. Глубинному народу вполне понятны устремления любой крикливой столичной публики - народ наблюдает за этими персонажами молча. Цену им и их искренности знает. Кладбища, растущие последние 30 лет, соврать не дадут.

На этапе раннего становления бизнес-отношений в США в таких вопросах обычно авторитетным аргументом выступал господин Кольт. Оскорбительными предложениями по зарплате никто, как правило, не бросался. "А то, знаете ли, мало ли что.”

"Власть, закрепощенный народ и горожане и между ними 14 классов" (Из письма Ф.М. Достоевского к И.С. Аксакову от 3 декабря 1880 года из Петербурга).

Не всегда этнически обусловленное, но и не без этого, хотя большей частью всё ж сословное разделение нынешнего типа взяло своё начало, зародилось в советскую эпоху. И раньше было не без этого. Но в СССР сословное разделение сложилось "с нуля”. По иным шаблонам, не по дореволюционным. Псевдоаристократия советских обитателей госдач.

Сословное разделение советского типа - это когда заслуги того или иного гражданина обозначались наперёд, словно в кредит, благодаря хорошей "кредитной истории” его родни. Вначале бодрячком - "выходец из рабочих и крестьян”. Потом всё же советские "сливки общества” учредили и углубили систему на свой лад. Так и в последнее тридцатилетие фору поимела публика определённого толка - выходцы из советских семей КГБ, МИД, министерств советской торговли и тому подобных ведомств. Их дети и внуки в девяностые - нулевые и позже рассиживались в офисах издательств, медиа и всех возможных тёплых мест, где работать не нужно, а деньги обязательно и вовремя платили хорошие.

То, что некоторой частью эту публику в 2022 году на время смыло, большой роли не играет. Они способны пригождаться везде. Сегодня во временном отъезде представители российской псевдоаристократии охотно за хорошие гонорары пишут в западной прессе, или выступают на публике с какими-либо претензиями к своим совсем недавним благодетелям, работодателям и партнёрам. Регулярно при этом попадают в межвидовые и прочие публичные разборки, когда ненароком всплывают цифры их нынешних "зарплат” за общественную деятельность в размере 20 тысяч долларов-евро в месяц. Деятельность, разумеется, на благо своего сословия. Разумеется, не русского общества. Последнее наверняка исключено.

И когда во всем известном направлении отчаливает очередная партия подобного рода деятелей, меня не покидают смутные сомнения, не попытка ли это "шатать чужой режим”, усадив ему на шею за 20 тысяч зелени в месяц очередную партию представителей всё того же новорождённого паразитарного сословия. С советских времён плотно оккупировавшего мало-мальски приличные места, в ходе корпоративных попоек неизменно поёживаясь от ужасных в их понимании "замкадышей”. Неблагодарного и слишком уж чрезмерного по количеству коренного населения.

О произошедшем новом сословном разделении особо никто социологических исследований не проводил и не проводит, дабы не углядеть между делом этническую и ряд других составляющих, обойти которые будет неимоверно трудно. Из этого складывается финальная картина маслом неудачи какой-либо "демоппозиции” последних лет в России. Фишка в том, что коренное население страны эту самую "оппозицию” воспринимает не только как нерусь, но не в последнюю очередь как представителей паразитарного сословия. Как обрубок, огрызок, или нечто менее приличное, вроде самоотсечения крайней плоти, производимой то ли самой властью, то ли добровольно теми, кто провозглашает себя, выйдя из анналов самой власти, "оппозицией”. Граждане, совсем недавно делившие дружно один и тот же пирог, решили друг с другом почти понарошку побороться. За "святое бабло”. Аппелируя в процессе своей внутрисословной борьбы к "народной любви”. Хотя у этой публики везде тепличные условия - их стойкая способность в процентном соотношении выживать даже в суровых местах лишения свободы лишь намекает на то, что места эти не для всех и далеко не всегда столь суровы.

Двое моих близких приятелей, сидевших, уже несколько лет как умерли, не дожив до 45. Один из них, региональный журналист-толкиенист, убил своего обидчика в драке. Отсидел 8 лет, вернувшись несколько лет спустя умер один в квартире. Потому что тюрьма не санаторий. Другой поучаствовал в леворадикальном митинге в 2002 году, и чья-то злая воля определила его в назидание остальным, для устрашения. Отсидел он не очень долгий срок, но при задержании и после него его с усердием заправских палачей били по голове так сильно и так долго, что прошли годы, и он умер от опухоли мозга. Когда долго бьют по голове дубинкой и ногами - риск опухоли многократно повышается. Это рутинная жизнь русского народа. Жизнь в нищете. Или случайно попадаешь под раздачу на улице. Или в разборку, которой ты не хотел. Или на митинге отгребёшь, поскольку посмел что-то там подумать. Если было уголовное преследование, хоть раз, - не получишь госконтракт. Если среди родственников были сидевшие - тебя всю жизнь будут под лупой рассматривать как потенциального сидельца. Если родственник твой послужил где-нибудь типа КГБ - ну, тогда можешь стать Директором. Дадут тебе как социально близкому телеканал, потом если разочаруешься, поедешь туда, где больше демократии, там дадут колонку какого-нибудь "Шпигеля”, будешь "шатать режим”, заедая стресс релоканта устрицами.

"У них” всё всегда так. Пока "замкадыши” по тюрьмам и на работе за 10 тысяч.

"Эхомосковская”* интеллигенция привыкла считать благодаря пожизненному покровительству властей, чуть ли не с самого рождения, что их голос в народной среде имеет некий "вес”. Имеет значение. Что народ к ним "прислушивается”, и рано или поздно пастыри куда-то народ сей поведут. Тем временем,люди-то вполне в курсе, что представители псевдоаристократии ежели чего провозглашают, то непременно и исключительно в свою пользу. СССР они разделили тогда, когда осознали наконец основательно свои преимущества, административные и финансовые. Ничто им тогда не помешало, друг другу они не помешали, уж точно. Скорее помогали, толкаясь локтями у треснувшего корыта.

Народ, сцепив зубы, молча куда-то бредёт самостоятельно, в полнейшей автономии, понимая, что всё это дорога так или иначе но в один конец. И кудахтанье неолиберальной псевдоаристократии народ, большей частью, не слушает и не слышит. Лиц этих не знает. На счастье этой самой псевдоаристократии.

Без телохранителей и сторонних глаз одетого в штатское, присматривающего за безопасным времяпрепровождением, очередного псевдолиберального гения мысли представить где-либо на просторах России крайне сложно. Небезопасное это поведение. Без наружного наблюдения условного муниципального московского депутата или публичную персону любого "движения за демократические реформы” где-нибудь в провинциальном питейном заведении рассматривать можно лишь как потенциальную жертву.Если не собственных неумных и не по делу борзых речей, то заурядного ограбления. "Чё ты трындишь, денег дай. Как нет? А если карманы проверю?” Или просто молча ткнут ножом под ребро. Чтоб не открывал рот, когда уставшие от тягот и лишений люди не спрашивают. Безо всякой политической на то мотивировки.

И это не потому, что народ "неподходящий”. Народ просто знает цену всем этим разговорам, после всего, что с народом произошло в девяностые, да и раньше, в начале прошлого уже века. И прекрасно понимает, на чью руку и каким местом надевают этих персонажей с рождения сильные самых разных миров, перебрасывая их друг другу словно надоевшую перчатку.

"Что-то клоун испортился, не хотите ли поиграться с ним сами?”

Почему лагерная лирика в итоге оказалась столь востребованной обществом? Потому что это часть общей жизни и общей судьбы. В условиях выживания, при тотальном недоверии к власти и демагогии любых публичных персон. "До Бога высоко - до царя далеко.” Потому что среди живущих вокруг людей сидевшие родственники - у каждого первого. Потому что слишком часто за последние 100 лет в дом если приходило "зло”, то это зло было при погонах. И если люди в фуражках постучали среди ночи в дверь, то, как там в поговорке, - "был бы человек, а статья найдётся”.

При сословном разделении общества все роли заранее распределены. Да, исключения бывают. На то они и исключения. Но персонажем песни "Воркутинская зима” исполнительницы Кати Огонёк оказаться в России в долгие последние времена мог практически любой, не входивший в когорту "уважаемых людей”. Да и в высших кругах всякое бывает, хоть и с повышенным комфортом. Но никто не застрахован.

"Куда-то делись «воронки», лишь псов натасканы клыки,

Да злобный вой непротрезвевшего конвоя.

А я, в сапожках и пальто, совсем для них никто, ничто,

То поскулю себе в рукав, а то повою.”

Вот ещё творчество Сергея Наговицына - квинтэссенция русской жизни. "Прохор Митрич”, наиболее запоминающийся персонаж его песен.

"Митрич слезы понапрасну не лил,

Он вообще по пустякам не страдал.

Он на флоте всю войну отрулил

И по жизни всю беду повидал.”

Вспоминая 80-е и 90-е, такие люди были в каждом дворе, сейчас наверняка всё то же. Были такие и в моём детстве, и в моём дворе, одном, другом и третьем. Они жили среди нас. На всём большом пространстве. Прошли десятки лет, но всё столь же символично, просто и понятно. Пройдет ещё какое-то время, думаю, ничего не поменяется. Я даже не исключаю, что изменение этнического состава населения России, кем-то запланированное и реализуемое, никак это не изменит. Зря "они” надеются. Плюс-минус, но раз сословное разделение никуда не делось и наверняка не денется, - люди на улице как-то договорятся, найдут общий язык. Пусть не сразу. Но без разницы вопросов религии, будет как с татарами. Одни беды и одни лишения. "Уважаемые люди” делегируются наверх, а обычные люди в своём абсолютном большинстве останутся там же, где и все прочие. В необходимости как-то уживаться в суровой среде. Научатся друг у друга и плохому, и хорошему. Всему.

Русский народ столетиями живёт отдельно от государства, олицетворением которого являются те самые суетливые граждане, которые будь желание что-то полезное сделать для общества - они б сделали. В этом, быть может, и был бы их уже утраченный навсегда смысл жизни. Не поднимая вопросов глобального масштаба, не выражая своё мнение там, где его окружающие попросту не спрашивают. Ведь не спрашивают же. Потому что не интересно. Потому что десятилетиями русский народ занят решением проблемы выживания и поддержки следующих поколений. Бабушки тянут внуков, родители пытаются скрести по сусекам, чтобы насобирать на жильё дочке. Теперь добавилась банковская ипотечная кабала с длинными цифрами процентов. Русский народ не имеет выбора, придется кормить ростовщика.

Не публикуют социологи и прочие аналитики и других цифр. Известно, к примеру, что до Октябрьской революции 1917 года Русская Церковь была одним из основных собственников земли. В чьи владения перешла наиболее ценная земля в последние тридцать лет, в чьи руки она переходит прямо сегодня, кто эти люди, чьих кровей, паспортов, разведок и прочего, - умалчивается. В скромных кулуарных разговорах о том, что русскую нацию не возродить без земли и больших многодетных семей на ней, никто не спрашивает - как дела в данный момент? Прямо сегодня, кто вступает во владение землёй там, где она имеет реальную ценность? И сколько от всех этих объемов достанется народу страны? И достанется ли хоть сколько-нибудь? Или, если народ совсем беден, бесправен и затравлен, быть может реституция? Вернуть неправомерно захваченное имущество Русской Церкви? Изъяв его у суетливых "новых собственников” последнего тридцатилетия. Церковь, по крайней мере, в своем праве владения сможет соблюсти хоть какой-то баланс в интересах русских. По крайней мере, на это можно было бы понадеяться. В противном случае - надеяться точно не на что и не на кого. Явно не на благие намерения представителей нового сословия, вне зависимости от противоборствующих фрагментов одной и той же группировки социально, а зачастую и по другим критериям родственных и близких друг другу персоналий псевдоаристократии.

Очередное якобы идеологическое расслоение "уважаемых людей” в последние годы на "нарочито демократических” и сторонников "сильной руки” демонстрирует лишь глубину цинизма не только вторых, но в большей степени первых. Имея реальные позиции во властных структурах в столь недалёком прошлом, сколько всего можно было важного сделать. И когда все эти побитые молью граждане, начиная с Немцова, находились при власти, а рукопожатие с главой государства это и есть власть, сколько всего они могли сделать для народа. Возможно, этим самым они всё время и занимались. Но только для своего народа. Для своих. Таких же вроде себя подлецов. Для народившегося в советский период сословия себе подобных. И сдаётся мне, пройдет немного времени, они вернутся в те же дворцы, из которых гордо и публично поехали прогуляться недавно. И им по старой привычке будут лобызать руки. Много причин думать, что всё случится именно так. Сословные интриги - временные размолвки. Светские обиды. Недоласканные барышни Куршевеля не дадут соврать. Они по-прежнему страдают без внимания. Третий год подряд. Ужас какой.

"Но я Сибири, Сибири не страшуся

Сибирь ведь тоже Русская земля.”

Недавно обратил внимание, сколько новых фактов за последние несколько лет открылось о судьбе русского исполнителя Петра Лещенко. В строчках его песни "Чубчик”, которую очень любил мой дед, я вижу абсолютное равнодушие к смерти. Отчаяние и осознание того, что прежний мир уходит навсегда, его навеки поглощает холод сибирских лагерей. Белое нескончаемое безмолвие. Растворяет в себе. И мы, русские, все растворяемся в нём, поодиночке. По списку. Вне зависимости от реального местонахождения вчера - сегодня - завтра.

Возможна ли альтернатива столь разделённому обществу? Торжеству нового сословия псевдоаристократии? Нынешней трагедии? Ведь добровольный уход из жизни целой нации в последние сто лет - это трагедия. Вся лагерная лирика, по сути, посвящена этому явлению. Исторические прецеденты в поиске подобных альтернатив случались.

Когда откуда-то из глубины, из черной плоти людской, в суетливые глаза подпрыгивающей публики одних и других "политических конкурентов” молча посмотрит вереница поколений, мертвых и живых. Как знать, быть может это случится прямо сегодня. И, возможно, об этом не сообщат газеты и популярные телеграм-каналы. Реалити-шоу не всегда строго обязательно. Иногда подобные процессы проходят и без него. Внезапно и вполне успешно. Как некое неотвратимое происшествие.





*Роскомнадзор заблокировал сайт «Эха Москвы» по требованию Генпрокуратуры из-за распространения ложных сведений о действиях российских военных в рамках спецоперации.