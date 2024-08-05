Мигранты обеспокоились тем, что в России некому будет их заменить; депутаты ЛДПР обратили внимание на странное несоответствие

Лишившиеся работы в России мигранты недовольны вводимыми в стране ограничениями, и некоторые из них заявляют, что заменить их рабочую силу будет некому. Например, узбекский таксист Хайриддин Гулямов сказал "Аргументам и фактам", что зарабатывал в РФ около 200 тысяч рублей в месяц, работая в такси, а после введения запрета вынужден вернуться на родину, и теперь его доход упал в четыре раза. Шахзода Набиева тоже была вынуждена вернуться в Узбекистан и торговать лепешками на рынке. При этом она говорит, что платили ей 30 тысяч плюс премии, и что русские не пойдут на такую работу. Бывший работник общепита Рустам Кадыров считает, что россияне не смогут обойтись без иностранной рабочей силы. «Вы без нас не сможете!» — заявил он.

Депутаты от ЛДПР обратили внимание на странное несоответствие: в РФ для всех доходов, получаемых физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами, предусмотрена налоговая ставка в 30%, однако доходы иностранцев, которые работают на основании патента, не подпадают под такие требования. Почти две трети мигрантов, работающих в России, трудятся по патенту и все заработанные деньги отправляют домой. В ЛДПР полагают, что доходы иностранцев должны работать на российский бюджет, и НДФЛ для них следует поднять.

В Орле мигранты толпой избили шестнадцатилетнего сына участника СВО, подростку пришлось сделать две сложные операции, и ему предстоят ещё несколько, у него до сих пор проблемы с дыханием.

В подмосковной Черноголовке мигранты домогались четырнадцатилетней девочки, были задержаны Русской Общиной и переданы в полицию.

В Краснодаре мигрант из Таджикистана полгода избивал беременную сожительницу и преследовал её, когда она решила с ним расстаться.

В Саратове мигрант из Таджикистана на глазах у детей избил пенсионерку.