 

Правительство поддержало законопроект о приоритете Конституции РФ в местном самоуправлении

 

Правительство РФ поддержало законопроект о приоритете российской Конституции над международными договорами России в сфере организации местного самоуправления (внесён в Госдуму в мае депутатами от ЛДПР Ярославом Ниловым и Алексеем Диденко).

Депутаты предлагают изложить в статье 4 закона № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в России" пункт 1 в новой редакции, указав, что "правовую основу местного самоуправления составляют Конституция, общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры РФ, федеральные конституционные законы, настоящий федеральный закон, другие федеральные законы, издаваемые в соответствии с ними иные нормативные правовые акты РФ (указы и распоряжения президента РФ, постановления и распоряжения правительства РФ, иные нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти), конституции (уставы), законы и иные нормативные правовые акты субъектов РФ, уставы муниципальных образований, решения, принятые на местных референдумах и сходах граждан, и иные муниципальные правовые акты".

В настоящий момент в упомянутом пункте 1 статьи 4 закона "Об общих принципах организации местного самоуправления" в качестве правовой основы местного самоуправления в числе первых указаны источники международно-правового характера, что в правоприменительной практике толкуется как их приоритетность над действием Конституции.


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APN.ru