Из троих мигрантов, подозреваемых в убийстве в Подмосковье, задержали одного; глава Рособрнадзора высказался о детях мигрантов

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В подмосковном Жуковском уроженцы Азербайджана убили человека на глазах у его семьи арматурой; по информации канала "Многонационал" двоих их троих задержанных уже отпустили.

На самом деле, это классическая история, в нападении участвовали трое, потом один всё берет на себя, так и статья менее суровая и «братья» потом «греют» в тюремном джамаате.

В торговом центре в Подмосковье группа лиц неславянской внешности устроила массовую драку со стрельбой

В Новосибирске и Омске задержаны африканцы, собиравшие деньги на оружие для исламистской террористической организации


В Петербурге дети мигрантов избили подростка.

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев отметил, что детей мигрантов следует брать в российские школы только в том случае, если они владеют русским языком. По мнению Музаева, семьи мигрантов, планирующих переезд в другую страну, вполне могут найти время, чтобы выучить язык, тем более что на строительство русских школ и центров русского языка в Средней Азии «очень много выделено средств». «Почему мы должны брать в школу ребенка, который пришел в 7-й класс, не зная вообще ни единого слова на русском?» - задался вопросом глава Рособрнадзора.



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APN.ru